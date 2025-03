¿El América es invencible? Christian Martinoli explica cuáles pueden ser su “verdugos”

Las Águilas del América de André Jardine están dominando el fútbol mexicano. El conjunto azulcrema es el actual tricampeón de la Liga MX y va muy bien encaminado para luchar por un nuevo títulos. Christian Martinoli enumeró los rivales que posiblemente acaben con esa racha.

A falta de cinco jornadas para que finalice la primera fase del torneo Clausura 2025, las Águilas del América ya son líderes del torneo. El conjunto azulcrema tiene 27 unidades y aprovechó las dos caídas consecutivas del Club León para arrebatarle el primer lugar.

Los dirigidos por André Jardine tiene un registro de 8 victorias, 3 empates y solo 1 derrota en 12 fechas del fútbol mexicano. Con el pasar de las jornadas, el tricampeón se ve cada vez más aceitado y engranado.

“Hablando del América, los demás rivales, el León, segundo de la tabla, dos derrotas consecutivas. Los Tigres, con cambio de entrenador ahí, foto nueva, ambiente nuevo, algo muy raro, terceros. Toluca, pues mientras no juegue contra el América, cuartos. Y Cruz Azul, que también trae este tema que no termina de convencer mucho lo de que si tiene experiencia o no Vicente Sánchez, quintos”, dijo el analista.

La Concachampions a un segundo plano

Después de eliminar a las Chivas de Guadalajara en la Liga de Campeones de la Concacaf, el América inscribió su nombre en los cuartos de final de la Concachampions. Los azulcrema se enfrentarán a Cruz Azul en esta ronda.

Una de las tareas pendientes de André Jardine ha sido su éxito continental. Sin embargo, Christian Martinoli considera que el club debe centrarse en el tetracampeonato. Para el analista, la Liga MX tiene más valor que la Concachampions.

“A mí esto de jugar la Concachampions a mí me vale. El torneo de liga papá, el torneo de liga porque luego ‘ay sí es que te da el Mundial de no sé qué’, sí pero ya… si tú le dices a un equipo de Centroamérica o de Estados Unidos la Concachampions, para México no“, explicó.

