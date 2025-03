Cristian Calderón explicó cuáles son las razones que mantienen al América en la cima

Las Águilas del América son uno de los equipos del momento en el fútbol mexicano. El conjunto azulcrema viene de eliminar a las Chivas de Guadalajara en la Concachampions y en la Liga MX va por buen camino para su cuarto título consecutivo. Cristian Calderón intentó explicar las razones de estos éxitos.

El “Chicote” considera que una de mas mayores virtudes del equipo es su fortaleza mental. El América tenía dos partidos consecutivos en los que generaban ocasiones de ataque, pero que no podían batir el arco de las Chivas. Los jugadores no se dejaron afectar por eso y en el duelo decisivo le marcaron cuatro tantos al Rebaño Sagrado.

“Yo creo que podemos perder un partido, es normal perder un partido, pero el equipo mentalmente es muy fuerte, dentro del vestidor se vive una vibra muy chingona con todos mis compañeros. Eso es la base de los buenos resultados, la base de conseguir títulos, hacer grandes cosas. Es lo más importante el vestidor y este vestidor está para seguir ganando títulos”, dijo Cristian Calderón en rueda de prensa.

Por otra parte, el exjugador de las Chivas de Guadalajara también destacó el óptimo estado físico del plantel. Cristian Calderón aseguró que realizaron una exigente pretemporada y los frutos se ven en duelos como el de la Concachampions. El América estaba entero dentro del campo.

“Antes de empezar el torneo tuvimos una pretemporada completa. Ni habíamos hecho pretemporadas tan largas y el equipo se ve mejor físicamente, mentalmente hemos trabajado muy bien eso, se ven en los resultados que hemos conseguido. El partido del miércoles se corrió mucho y vimos jugadores que no dejaron de correr en todo el partido”, agregó.

Buena vibra en el América

André Jardine ha administrado su plantilla a la perfección. Al tener múltiples competiciones en el horizonte, al estratega brasileño no le tiembla el pulso al momento de hacer cambios. Cristian Calderón aseguró que cualquier jugador que esté dentro del campo será apoyado. Todos en el club buscan el beneficio colectivo. Los egos quedaron a un lado en el proceso de Jardine.

“Tenemos un equipo muy competitivo, no solamente son once jugadores los que juegan, tenemos dos jugadores por posición y eso es lo importante (…) La rotación no me molesta, al contrario, juega Borja y se le apoya, así juegue Rossano se le va a apoyar, eso es lo importante y al que le toque lo hará de la mejor manera”, concluyó.

