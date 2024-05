Chicote Calderón estalla en lágrimas sobre difícil momento personal y el título con América

El América derrotó 1-0 a Cruz y consiguió el bicampeonato de la Liga MX. Uno de los jugadores que más estuvo emotivo fue Cristian “Chicote” Calderón, quien fue muy criticado en su llegada al club.

El lateral de las Águilas se divorció hace apenas unas semanas, un tema que lo afectó. Aunque el jugador mexicano siguió estando al 100% con el equipo para conseguir el título.

“Primero que nada es darle gracias a mi familia que siempre estuvo conmigo, como todos saben, creo que la perdí y hoy es gracias a ellos, con ellos llegué acá, luché, tuve un largo proceso y hoy a ellos es a quien agradezco lo que estoy haciendo hoy”, comentó el lateral.

Calderón disputó 13 de 17 partidos en la fase regular y jugó los 6 partidos de Liguilla en su primera campaña con el América.

El mexicano pasó de tener abucheos en el Estadio Azteca a ganarse los aplausos y vítores de los fanáticos de las Águilas del América.

Chicote Calderón dio gracias a la directiva y sus compañeros por haberlo apoyado durante los momentos difíciles a nivel personal que atravesó durante la campaña.

“Aquí de donde estoy parado, con toda esta gente en el estadio, con mis compañeros, la directiva, supieron por lo que estaba pasando, no me dejaron de apoyar. Siempre tuve mensajes de apoyo y unos que no eran de apoyo, pero no de esta gente, sino de afición rival. Hoy gracias a toda esta gente estoy acá disfrutando”.

Cristian Calderón quiere el tricampeonato

Cristian Calderón se mostró bastante emocionado en sus celebraciones tras el título y afirmó que ya tienen el próximo objetivo en mente.

“Vamos por eso (tricampeonato), pero primero a festejar con toda esta gente que se lo merece. Vamos paso a paso”, comentó.

Con este título, América se convierte en el cuarto bicampeón de torneos cortos y se une al Atlas, Pumas y León FC.

Sigue leyendo:

– Ronaldinho y otras leyendas de Brasil vuelven a brillar ante un pletórico Maracaná en partido a beneficio

– América es bicampeón del fútbol mexicano: Venció a Cruz Azul 1-0 en el Estadio Azteca

– Final de la Liga MX: Minuto a minuto del título de América en el Clausura 2024