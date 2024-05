América es bicampeón del fútbol mexicano: Venció a Cruz Azul 1-0 en el Estadio Azteca

Dice el dicho que “al que perdona pierde” y Cruz Azul perdonó no una ni dos, sino tres veces al América durante la primera mitad. Aunque la Máquina dominó el partido, no pudo reflejar esto en el marcador y el equipo azulcrema le sacó el resultado en una de las pocas jugadas de peligro que tuvo.

Henry Martín fue el héroe del ave. Luego de que fue anulado durante casi todo el partido, al minuto 78 apareció para anotar desde los 11 pasos.

Luego de una falta de Rotondi en el área grande sobre Israel Reyes, el árbitro Marco Antonio Ortiz decretó la pena máxima, decisión que confirmó después de ver el VAR, y Martín hizo efectiva al engañar al guardameta Kevin Mier e incrustar el balón en el fondo de la red por el lado izquierdo.

🦅 ¡Gooool del América!🥳

🦅 ¡Gooool del América!🥳



🦅 América (1) 1 – 0 (1)🚂 Cruz Azul



🦅 América (1) 1 – 0 (1)🚂 Cruz Azul



🔴 EN VIVO

📺 Univisión, TUDN Y VIX

🔗 https://t.co/RszrRcSWuV#ElCampeonSera pic.twitter.com/pzJSnzSSo3 — TUDN USA (@TUDNUSA) May 27, 2024

Ese gol fue el del campeonato, parecía que el título sería del que metiera el primer tanto y así fue. Cruz Azul se lanzó con todo al frente para buscar el empate, pero nunca logró descifrar el candado azulcrema y terminó perdiendo el título del Clausura 2024.

Los errores de Cruz Azul

Cruz Azul tuvo las jugadas más peligrosas en el primer tiempo, en las dos primeras intervino oportunamente “El Ángel” de América, el guardameta que fue factor y el héroe defensivo de los azulcremas; sin embargo, con una punteria mejor en ambas jugadas ni Luis Ángel Malagón ni nadie hubiera podido impedir el gol.

En la primera, tras un córner enviado al corazón del área, Uriel Antuna, uno de los máximos artilleros del torneo remató con un sólido cabezazo, pero quedó al alcance del portero, quien con un lance espectacular alcanzó a rechazar el esférico.

🧤 ¡ATAJADÓN DE DON LUIS ÁNGEL MALAGÓN! 😤



🦅 América (1) 0 – 0 (1)🚂 Cruz Azul



🔴 EN VIVO

📺 Univisión, TUDN Y VIX

🔗 https://t.co/RszrRcSWuV#ElCampeonSera pic.twitter.com/TaaRiafdmZ — TUDN USA (@TUDNUSA) May 27, 2024

En la segunda evitó el gol de Ángel Sepúlveda, quien otra vez de cabeza remató, aunque por abajo para dificultar el trabajo del arquero, pero Malagón nuevamente alcanzó a meter la mano y rechazó el balón.

🧤 ¡OTRA VEZ MALAGÓN! El América se está salvando 😰



🦅 América (1) 0 – 0 (1)🚂 Cruz Azul



🔴 EN VIVO

📺 Univisión, TUDN Y VIX

🔗 https://t.co/RszrRcSWuV#ElCampeonSera pic.twitter.com/HsfHRAEdic — TUDN USA (@TUDNUSA) May 27, 2024

Y la tercera jugada peligrosa se la perdió el capitán Nacho Rivero, quien después de una serie de rebotes tuvo el balón de frente a la portería y con un derechazo lo mandó por encima de la meta.

¡Nooooo! 😫 ¿A dónde la mandaste Nacho? ❌



🦅 América (1) 0 – 0 (1)🚂 Cruz Azul



🔴 EN VIVO

📺 Univisión, TUDN Y VIX

🔗 https://t.co/RszrRcSWuV#ElCampeonSera pic.twitter.com/qu9b1W2Tro — TUDN USA (@TUDNUSA) May 27, 2024

No hubo más en el primer tiempo. Cruz Azul se comió a las Águilas, pero no lo reflejó en el marcador y pagó las consecuencias de perdonar a su rival, pero América no tuvo misericordia en la primera jugada ofensiva importante que tuvo.

Ya fue en la segunda mitad cuando una barrida tardía de Rotondi encontró la pierna de Israel Reyes, quien al sentir el contacto cayó al piso. De inmediato el árbitro Ortiz decretó la pena máxima. Poco después confirmó su decisión después de revisar el VAR.

Henry Martín, quien estuvo desaparecido todo el partido se perfiló desde los once pasos en la primera jugada del partido en la que tuvo el balón de frente a la portería. Disparó con temple, engañó al guardameta y cla78 al minuto 78 el gol que le dio a América el bicampeonato.

En las jugadas consecuentes, América estuvo cerca de meter el segundo, aprovechando el bajón anímico que Cruz Azul, pero después se echaron atrás, dispuestos a aguantar los embates de Cruz Azul en los últimos 10 minutos de juego.

La Máquina Celeste buscó el empate y el joven Mateo Levy estuvo cerca de conseguirlo, pero desperdició la oportunidad echando el balón por encima de la portería.

Se añadieron 9 minutos de compensación, pero los esfuerzos de los azules no fructificaron y terminaron perdiendo el título y la oportunidad de pelear el Campeón de Campeones.

