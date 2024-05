El comediante Eugenio Derbez exige a Cruz Azul que “no la vaya a cagar”

Eugenio Derbez comediante de la televisión mexicana muy conocido por su simpatía por los colores de Cruz Azul advirtió a través de un video en sus redes sociales que fue de los halagos a las advertencias para los jugadores cementeros de cara a la gran final América vs Cruz Azul que “No la vayan a cagar”, simplemente por qué él y su personaje Ludovico Peluche no aguantarían otro infarto por ver como la Máquina Cementera pierde la tercera final de la Liga MX en los últimos 11 años con el América.

Derbez conocido por sus programas de televisión y las películas en el mercado de Hollywood, la meca del cine internacional, también es muy conocido por su afición al equipo cementero que asumió desde la década de los 70, cuando esta organización vivió épocas de esplendor que dieron paso a su clasificación de equipo grande en el balompié azteca por su rivalidad con el cuadro milloneta que fue denominada como el “clásico joven”.

“Este mensaje es para mis adorados y queridos jugadores de la Máquina de Cruz Azul: “Primero que nada quiero decirles, gracias, gracias por haber llegado a la final, gracias por una temporada tan hermosa, de verdad, gracias de todo corazón, los quiero, los adoro, gracias. Ahora, no la vayan a cagar”.

Derbez fue enfático en su exigencia para la escuadra cementera comandada por Martín Anselmi en el duelo de este domingo, en una experiencia desagradable que vivió en el torneo Clausura 2013 cuando el equipo americanista dirigido por Miguel Herrera le sacó la victoria de la bolsa a Cruz Azul comandado por Guillermo Vázquez Jr., en los siete últimos minutos del encuentro que terminó a favor del América y que se repitió en el torneo Apertura 2018 de una forma más contundente 2-0 con goles de Edson Álvarez, actual figura del West Ham United.

“Por favor, por favor, no la vayan a “cruzazulear”, en verdad quiero que lo tomen en cuenta que si la “cruzazulear”, Ludovico ya no aguanta otro infarto, Ludovico ya no aguanta otra final de estrés que además la pierdan. Yo también ya no estoy en la edad de que pueda aguantar que Cruz Azul llegue a la final y pierda y menos contra el América”.

El comediante dijo que no le importa que la Máquina pueda ser derrotada por cualquier otra escuadra, menos que con América, sobre todo porque en el entorno de los cementeros se está generando una especie de síndrome o de psicosis con los colores amarillos del equipo de Coapa.

“Pueden perder contra cualquiera, contra el Barcelona, contra el Real Madrid, contra el Atlas, si quieren, contra el Necaxa, el Atlante, quien quieran, pero por favor no pierdan contra el América, neta que me les voy, pierden a un cementero, cementero que pierden contra el América, me les voy, me pierden, allá ustedes, gracias y que jueguen como nunca. ¡Vamos Máquina!”, aseguró.

Cabría señalar que Eugenio Derbez dentro de su interpretación de su personaje Ludovico Peluche ya sufrió un infarto en un partido donde Cruz Azul perdió con el Puebla y por esa razón lo volvió a mencionar ahora en el video previo a la gran final contra el América, que el corazón de este personaje no aguantaría otro infarto.

Eugenio Derbez y mucho menos su personaje Ludovico Peluche aguantarán otra “cruzazuleada” de la Máquina. Foto: Peter Kramer/AP)

Esto aconteció en un capítulo del programa La Familia P. Luche, ‘Ludovico’ en donde él está viendo un partido del Cruz Azul y la actitud del personaje es agresiva hacia sus hijos, a quienes les grita mientras empieza a sudar en exceso. Así, pocos minutos antes del final del partido, el árbitro marca un penal a favor de ‘La Máquina’, pero el delantero ‘Chaco’ Giménez, papá de Santiago Giménez, lo falla y el Cruz Azul queda eliminado. En ese momento ‘Ludovico’, interpretado por el actor Eugenio Derbez, sufre un infarto.

Derbez no quiere volver a sufrir esa traumática experiencia y por esa razón realizó esta exigencia a los jugadores de la Máquina Celeste.

