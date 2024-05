Rubén Omar Romano pone de favorito al América, pero advierte que Cruz Azul puede ser el “caballo negro”

En vísperas de una de las finales en la historia del fútbol en México que más polariza a los mexicanos a lo largo y ancho del país, el extécnico de Cruz Azul y América, el argentino Rubén Omar Romano aseguró en charla telefónica con La Opinión respecto a la gran final entre “Águilas” y “Máquina Celeste” que el cuadro americanista es favorito 60/40, pero que los celestes pueden ser el “caballo negro” de la gran final y darle una gran sorpresa a la oncena de Coapa.

“Sí, creo que puede ser el “caballo negro”. Es cierto que hoy el favorito 60/40 es el América, pero es una final y hay que jugarla, yo creo que el único inconveniente que tiene Cruz Azul es que no tiene fondo en la banca, sus suplentes, sus recambios no tienen la fuerza que tiene el América y eso le ha costado en los últimos dos partidos no poder cerrar bien los juegos, creo que por ahí pasa un poquito el problema, pero más allá de todo, creo que se tiene la idea clara de competir y aspirar a la victoria.

Felicidades @CruzAzul un título tan buscado, en especial a su afición, @jesuscorona01 @AdrianAAldrete @catadominguez04 hoy es momento de gozar este campeonato ante un digno rival @ClubSantos 👏🏻👍🏻⚽️ — Rubén Romano Oficial (@RubenRomanoDT) May 31, 2021

Romano, un conocedor de las responsabilidades y exigencias en cada una de las dos veredas, tanto la americanista como la cruzazulina, negó con firmeza que en el panorama de los celestes exista miedo, temor o alguna situación extraña cuando tienen enfrente la camiseta del América.

“Para nada, hay que ser claros y sinceros, hoy el porcentaje para ganar esta final es un 60/40 a favor del América. El asunto está más inclinado hacia el América, porque fue campeón, porque tiene un equipo mucho más armado, ya llevan mucho tiempo jugando juntos, no solamente el año pasado, lo vienen retocando desde hace mucho. Ya traen mucho tiempo atrás con la misma base, por supuesto que eso es una ventaja muy importante, pero lo de Cruz Azul nadie lo esperaba y creo que con base en un gran trabajo táctico y estratégico y a un gran compromiso de los jugadores con la idea del técnico, creo que llegó una final merecidamente”, aseguró.

Experto en este tipo de lides, en donde cualquier falla estratégica puede ser la diferencia, Rubén Omar Romano aseguró también que la diferencia en los dos juegos de la final puede ser el fondo que provenga de las bancas, pues al final de cuentas es lo que mostró la semifinal contra Monterrey.

“Para mí, entre los dos partidos contra Monterrey, creo que Cruz Azul tuvo a favor 90 minutos y sufrió en los otros 90 minutos, sufrió en el segundo tiempo en Monterrey y también en el segundo tiempo aquí en México, entonces eso puede marcar muchas cosas en el partido contra América”, destacó.

El director técnico hasta hace no mucho de los Cañoneros de Mazatlán, también destacó que la labor de los extranjeros como Lorenzo Faravelli, Kevin Mier, Camilo Cándido y Gonzalo Piovi, desmitifican las versiones de que los extranjeros que recién llegan al fútbol de México no triunfan de inmediato o mejor dicho se adaptan al estilo de competencia de la Liga MX.

El corazón de Rubén Omar Romano está con el Cruz Azul. Ahí vivió cosas muy fuertes y espera que puedan vencer al América Foto: Agustín Cuevas/Imago7.

“Creo que en México y en todos lados no hay plazos para triunfar. Ellos llegaron bien, los trajeron y junto con Mier, tanto Piovi, Cándido y Faravelli han mostrado su capacidad, pero no solo eso, sino que ahí están Carlos Salcedo, Ignacio Rivero, Carlos Rotondi, Rodrigo Huescas, que hacen que el Cruz Azul tenga un cuadro titular competitivo, con dos o tres cambios, pero el resto, creo que sufren de profundidad en los cambios y eso es complicado.

Finalmente destacó que los números de Cruz Azul le otorgan la razón a la directiva de Cruz Azul de apoyar la contratación del uruguayo Iván Alonso y del técnico Martín Anselmi: “Creo que al final los equipos se arman desde la presidencia hasta abajo, pero cuando se gana todos aparecen, pero cuando se pierde solo quieren culpar al director deportivo y al técnico, cuando no debe ser así, pero bueno”.

