“No acepté y me tuve que ir del club”: la insólita petición que le costó el puesto a Rubén Romano en la Liga MX

El fútbol mexicano está lleno de grandes anécdotas. El experimentado entrenador Rubén Omar Romano relató una de ellas que vivió durante su etapa con el UAG Tecos. Una exigencia de la directiva que fue desobedecida por el argentino le costó su puesto en el banquillo en 2002.

“Aquel Tecos tenía a Reinaldo Navia, aparece el Bofo Bautista, varios jugadores interesantes. Ese equipo jugaba muy bien, lo salvamos del descenso y clasificamos en los dos torneos. Renovamos, pero en ese torneo empiezan las dificultades y lo que ya todos sabemos, mis problemas por un jugador“, relató Romano en una entrevista con David Medrano.

El ex entrenador de las Águilas del América reveló que el dueño del club, José Antonio Leaño, le había dado la orden de que alineara a Juan Carlos Leaño, su hijo. La respuesta negativa de Romano le costó su trabajo en la institución.

“Ojo, yo no tengo problemas con el Cheto (Juan Carlos Leaño), un tipazo, pero salí de Tecos por él. Unas 24 horas antes de un partido, cuando faltaban dos fechas para acabar el torneo, me dijeron que tenía que ponerlo de titular a fuerza, no acepté y me tuve que ir del club“, contó.

Sin embargo el estratega argentino aclaró que su negativa a la petición se debió a que la exigencia fue hecha un día antes del juego. La presión no fue del agrado del estratega y terminó dando un paso al costado.

“Si me lo han pedido antes en la semana lo pongo sin problemas, pero que me lo exijan 24 horas antes era traicionar mi trabajo de toda la semana. Entiendo que su papá (José Antonio Leaño) era el dueño del equipo, presionó y no acepté. Tras el partido me fui”, concluyó. 🇲🇽 Juan Carlos Leaño

🥅 301 partidos

⚽️ 9 goles pic.twitter.com/BP7IUxZk5T— Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) June 26, 2021

También te puede interesar:

° Luis Suárez y la razón de su rechazo al fútbol mexicano, ¿por qué el uruguayo le dio la espalda a Cruz Azul?

° ¿Keylor Navas a las Águilas del América? Las posibilidades de que el Tico llegue a la Liga MX

° “Chivas sigue siendo el mejor de México”: las polémicas declaraciones de Fernando Beltrán