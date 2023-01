“Chivas sigue siendo el mejor de México”: las polémicas declaraciones de Fernando Beltrán 

Las Chivas de Guadalajara afrontarán una nueva temporada en el fútbol mexicano con la ilusión de volver al camino de los títulos. Han pasado muchos años y el Rebaño Sagrado no ha podido ser protagonista en la Liga MX. Pero a pesar de este pesimista panorama, Fernando Beltrán considera que el conjunto tapatío sigue siendo el más importante de México.

“Chivas sigue siendo el mejor de México, no me gusta hablar porque no he sido campeón tampoco, pero el campeonato aquí vale más que en cualquier equipo, sé lo que es sufrir aquí para poder llegar, vas con todo en contra. Cuando subí acá, comencé a ver lo difícil que es el reto de poner a Chivas en lo más alto”, sentenció Beltrán en unas declaraciones para TUDN.

Vale la pena recordar que las Chivas de Guadalajara no obtienen una Liga MX desde 2017. Fue en el Apertura de 2017 cuando el Rebaño Sagrado obtuvo su último título. En el mes de mayo el club podría cumplir 6 años de sequía.

Alexis Vega, una pieza importante para el título de Chivas

Todo parecía indicar que Alexis Vega abandonaría las Chivas de Guadalajara luego del Mundial de Qatar 2022. Pero una discreta participación en la Copa del Mundo y la motivación de sus compañeros le llevaron al azteca a quedarse una campaña más en el Rebaño Sagrado.

“Se ha armado un buen equipo, no de ahorita sino de tiempo atrás, donde han traído buenos jugadores en posiciones que hemos necesitado. Alexis regresó del Mundial y cómo jugó, las ganas que tenía de cumplir su sueño de irse a Europa y todo, yo sí he hablado mucho con él y le he pedido que lo necesitamos aquí“, reveló. 🔴⚪️🔵 EQUIPO 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/uXSepMeNzQ— CHIVAS (@Chivas) January 4, 2023

Las Chivas de Guadalajara debutan este sábado 7 de enero ante Rayados de Monterrey. El duelo será disputado en el Estadio BBVA Bancomer y marcará el inicio del camino en el Clausura 2023.

