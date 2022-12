Alexis Vega le da la espalda a Europa: el futbolista mexicano explicó las razones por las que no se irá al Viejo Continente

Alexis Vega era llamado a ser uno de los jugadores que dejaría la Liga MX para continuar su carrera en el Viejo Continente. El Mundial de Qatar 2022 iba a ser el trampolín para que el mexicano diera el salto a Europa. Pero el propio futbolista azteca reveló que esto no será posible, pues las opciones de su salida de Chivas de Guadalajara no lo convencieron.

“Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano“, explicó Vega en una entrevista con TUDN.

👏🏼 Gran ovación para Alexis Vega, quien regresó a Chivas tras su participación en el Mundial e ingresó de cambio en el Clásico Tapatío. pic.twitter.com/NFdvkCCamJ — Mónica Morales (@monimorales_m) December 28, 2022

Bajo estas circunstancias, Alexis Vega espera dar el salto Europa, pero sobre terreno firme. Esta situación. Lo colocaría una temporada más en la Liga MX defendiendo los colores de Chivas de Guadalajara.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá“, aseguró.

Un Mundial sin brillo pudo haber afectado a Alexis Vega

El Mundial de Qatar 2022 era el escenario ideal para que Alexis Vega se mostrara al mundo. Pero el mexicano fue contagiado con el mal funcionamiento de México. Esto llevó a que el mediocampista de Chivas de Guadalajara tuviera un discreto torneo. Finalmente, el mexicano acepta su presente dentro del torneo azteca por una campaña más.

“En la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero yo fui a hacer mi trabajo, a dar todo para la selección de mi país, no para que los ojos estuvieran en mí (…) Estoy muy tranquilo de que si un equipo me quiere, va a llegar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa, y si no, como lo dije cuando renové, yo estoy aquí feliz, la gente me quiere mucho, estoy acá en Chivas“, concluyó. Hola @PSV 🇳🇱👋🏻, te presento al relevo de Cody Gakpo en el extremo izquierdo. Alexis Vega debe y tiene que pegar el salto al viejo continente, ademas llegar a la Eredivisie sería la mejor opción. Ojalá.🔜🇲🇽 pic.twitter.com/3qvto40cM9— Julio Rodríguez (@julioordz10) December 26, 2022

