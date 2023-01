¿Keylor Navas a las Águilas del América? Las posibilidades de que el Tico llegue a la Liga MX

A pesar de que Guillermo Ochoa era un arquero criticado dentro del fútbol mexicano, su peso y relevancia se hacía sentir debajo de arco. Con la salida de Memo, la puerta de las Águilas del América se siente vulnerable. Keylor Navas ha sonado como un posible reemplazo, pero las opciones serían escasas.

Varios medios han reseñado la posibilidad de que el Tico deje el Paris Saint-Germain para sumarse al conjunto azulcrema. Pero esta posibilidad se haría efectiva para el torneo Apertura 2023.

Una de las principales razones que sustenta la llegada de Keylor Navas a la Liga MX es su falta de participación en el conjunto francés. El Tico no ha jugado ningún partido en la temporada, pues la confianza del cuerpo técnico está puesta sobre Gianluigi Donnarumma.

Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sortent ici du chapiteau pour rejoindre la pelouse. Au travail 🧤🔴🔵 pic.twitter.com/xzNnmScg4D — La Source Parisienne (@lasource75006) January 5, 2023

Keylor Navas, un objetivo complejo para el América

Las posibilidades de que el arquero Tico llegue a las Águilas del América se reducen por distintos factores. Navas tiene contrato con el club hasta junio de 2024. Resulta muy complejo que desde el nido puedan hacer una oferta apetecible que seduzca al PSG. Además, el salario del arquero costarricense es de $9 millones de dólares al año; Florian Thauvin es el jugador mejor pagado de la Liga MX y apenas percibe $5.5 millones de dólares. 🗣 Christophe Galtier at the press conference :



“Keylor Navas had ten days off after the World Cup. He got back into the rhythm of the sessions. He will start tomorrow. As for Leo Messi, he will not be in the squad for tomorrow’s game”#PSG🔴🔵 pic.twitter.com/P1bK0tXt43— PSG Chief (@psg_chief) January 5, 2023

Por otra parte el conjunto azulcrema no contaría con cupos libres de extranjeros. Bajo estas circunstancias se estima que el arco del club no será defendido por Keylor Navas y los aficionados deberán darle un voto de confianza a Luis Ángel Malagón y a Óscar Jiménez.

