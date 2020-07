VIDEO: A falta de chamba, Rubén Omar Romano se dedica a grabar Tik Toks

El técnico argentino no tiene equipo desde 2018

El técnico argentino Rubén Omar Romano ha estado alejado de los banquillos por un largo periodo en el que se ha dedicado a disfrutar a su familia y en tiempos de cuarentena cayó en las redes de Tik Tok.

El estratega compartió un divertido video en sus redes sociales donde se le ve haciendo uno de los retos virales más populares de la citada red social junto a sus nietos, incluso pidió ayuda para poder conseguir trabajo.

“Que terminen las vacaciones ya por Dios o que me salga trabajo, mis nietos me van a volver loco, una vez más se salieron con la suya de convencer al abuelo, a ellos no me les puedo negar”, escribió Romano en Twitter.

Que terminen las vacaciones ya por Dios o que me salga trabajo 😅 mis nietos me van a volver loco, una vez más se salieron con la suya de convencer al abuelo, a ellos no me les puedo negar 😂 pic.twitter.com/uMhGVBe5kn — Rubén Romano Oficial (@RubenRomanoDT) July 23, 2020

Romano ya tiene experiencia en estos “challenges” de Tik Tok, luego de que hace unas semanas también bailó la canción “Blinding Lights” de The Weeknd con los pequeñitos.

La pandemia me está volviendo loco, por darle el gusto a mi nieta me convenció de hacer un Tik Tok, no lo hice nada mal o cómo ven ja ja ja ja ja 😂😂😂😂 pic.twitter.com/uK4WjhyUWL — Rubén Romano Oficial (@RubenRomanoDT) June 30, 2020

Ruben Omar Romano no tiene equipo desde el 2018 cuando dirigió al Atlas y ahora espetra una oportunidad, luego de su vasta experiencia en el fútbol mexicano que incluye equipos como América, Cruz Azul y Pachuca, entre otros.

