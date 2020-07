VIDEO: Jürgen Damm y ‘Matador’ Hernández enloquecen Tik Tok con divertida historia digna de Hollywood

Damm y el 'Matador' son de los favoritos de la afición en la popular red social

La colaboración que todo el mundo esperaba llegó a Tik Tok luego de que Jürgen Damm y Luis Hernández unieron sus talentos como influencers para crear una historia que reunió risas y drama, pero que tuvo un final feliz.

Todo comenzó cuando se anunció que Damm dejaba a los Tigres para llegar a la MLS con el Atlanta United, por lo que subió un video donde empacaba sus cosas y se burló de manera espectacular de una de las críticas que más se le han hecho en su carrera, su falta de centros al área, mismos que olvidó accidentalmente en Monterrey.

Lista la mudanza rumbo a Atlanta🇺🇸 Ahora si me aseguré de llevar todo 🎯⚡️⚽️ #AtlantaUnited pic.twitter.com/b7DnKEAX1v — Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 2, 2020

Esto fue utilizado por el rey de Tik Tok, Luis Hernández que al ver que a Damm se le habían olvidado los “centros” decidió mandarle no solo la caja que había extraviado, si no otras cosas como una bandera mexicana y huevos, sin embargo, no todo salió como esperaba y se equivocó de destino, ya que se confundió y pensó que el futbolista se había ido al Galaxy de Los Ángeles.

Al llegar a Atlanta, Jürgen se dio cuenta que había olvidado su paquete por lo que decidió buscarlo por todo Estados Unidos y ofreció una recompensa.

Afortunadamente todo terminó de la mejor manera, ya que el repartidor encontró los anuncios de búsqueda y contactó al jugador del Atlanta, y así pudo recuperar su caja de “centros”.

La historia tuvo un final feliz. Muchas gracias @elmatadorpr y a todos los mexicanos por su apoyo!! 🇲🇽🔜🇺🇸⚽️ #AtlantaUnited pic.twitter.com/N3d7IRArAN — Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 20, 2020

Jürgen Damm y Luis ‘Matador’ Hernández han sido dos de los principales animadores en tiempos de coronavirus, ya que sus ingeniosos videos en la popular red social han divertido a los aficionados durante la cuarentena.

