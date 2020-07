¿A Hollywood? Director de “Guardianes de la Galaxia” contacta al ‘Matador’ Hernández tras su magistral actuación como Yondu

El exdelantero mexicano se hizo viral por un video en Tik Tok

El exdelantero Luis ‘Matador’ Hernández se convirtió en tendencia luego de que volvió a romper Tik Tok al subir un video en el que se burla de un meme en el que resaltan su parecido con Yondu Udonta de la película “Guardianes de la Galaxia”.

La genialidad de la exestrella de la Selección Mexicana recorrió el mundo y llegó hasta el director de la cinta James Gunn, quien disfrutó mucho la actuación de el ‘Matador’.

“Entiendo que es un famoso jugador mexicano que todo el mundo dice que se parece a Yondu”, escribió Gunn en Twitter.

I understand this is a famous Mexican soccer player everyone says looks like Yondu. 😂 https://t.co/SjF6jpdPpc — James Gunn (@JamesGunn) June 30, 2020

De inmediato, los usuarios comenzaron a aclararle al director de quién se trataba y Hernández mostró su emoción por haber llamado la atención de Gunn.

“Muchas gracias, aprecio tu mensaje. Estoy emocionado. No puedo esperar, listo para la siguiente saga de “Guardianes de la Galaxia”, respondió el exfutbolista.

Wooow!! Thank you so much. I appreciate your message. I am really excited about it. I can't wait! Ready for the next saga of "Guardians of the Galaxy"!

Best regards @JamesGunn https://t.co/ErkVENeGUj — Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) June 30, 2020

No todo quedó ahí ya que James le prometió que también se parecerá a un personaje del Escuadrón Suicida.

“Pienso que también te parecerías mucho a un personaje del Escuadrón Suicida, lo cual resultaría ser un atuendo más gracioso para ti”, apuntó.

My guess is you will also look very much like a character in #TheSuicideSquad, which might end up being an even funnier outfit for you. 🤣 https://t.co/QxnjKLycvF — James Gunn (@JamesGunn) June 30, 2020

Solo falta que Gunn invite a participar al ‘Matador’ quien en sus videos de Tik Tok ha demostrado su talento para actuar y se ha convertido en un fenómeno en redes sociales por su creatividad, sacando las risas de sus seguidores.