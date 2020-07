Oficial: Jürgen Damm fue presentado como jugador del Atlanta United

Con un video de sus mejores jugadas Jürgen Damm fue presentado por el Atlanta United como su nuevo fichaje.

En el video se aprecia cuando el extremo vestía la camiseta de Tigres y brillaba con su mejor cualidad, que es la velocidad. “Prepárense, ya viene Jürgen Damm, escribió el club.

Momentos después comunicaron que el mexicano de raíces alemanas portará el dorsal 22, lo hicieron con otro video en el que se ve un proceso que inicia con el estampado del número en su camiseta dentro de una fábrica y termina con la camiseta colgada en una tienda.

Finalmente, compartieron otro video en el que el mismo futbolista es quien se presenta con una toma “selfie”. Allí expresa lo contento que está de llegar al club y les desea suerte en el torneo MLS is Back.

Por su parte, Damm también dio la noticia, pero muy a su estilo, con un video de la red social en la que es todo un astro, el Tik Tok. En la pieza muestra los diferentes uniformes que ha vestido a lo largo de su carrera y cierra con el del Atlanta United, equipo en el que vivirá una nueva aventura como futbolista, la primera fuera de México.

Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores clubs de la MLS 🇺🇸

Very happy and proud to be part of one of the best teams in MLS 🇺🇸#AtlantaUnited 🔴⚫️ @ATLUTD pic.twitter.com/b9lc5M8b5N

— Jürgen Damm (@jurgendammr25) July 1, 2020