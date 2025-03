Dolidos y de luto, Gerardo Espinoza reaccionó a la eliminación de Chivas

El Club América impuso su autoridad en el tercer encuentro de la serie con las Chivas de Guadalajara. Los azulcremas golearon 4-0 al Rebaño Sagrado y sellaron su pase a los cuartos de final de la Concachampions. Gerardo Espinoza reaccionó a la eliminación.

De los tres duelos seguidos en los que se enfrentaron estos dos equipos, el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes fue el más disparejo de todos. Los dos encuentros anteriores finalizaron 1-0 y 0-0.

El conjunto de André Jardine debía remontar un 0-1 en contra. Después de un par de partidos, la efectividad de los azulcremas volvió a aparecer.

Con goles de Brian Rodríguez, Diego Valdes, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo, el América consiguió su clasificación a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la Conacacaf. La defensa del América contuvo a las Chivas al punto de que no tuvieron ningún remate al arco durante todo el encuentro.

Después de haber sacado un par de resultados positivos, la goleada 4-0 fue un balde de agua fría para el proyecto naciente de Gerardo Espinoza. El estratega mexicano reconoció que le afectó la forma en la que se despide de la competición continental.

“Tenemos que estar dolidos, todos estamos molestos, de luto; sinceramente, esto fue muy difícil, será difícil de dirigir, pero tenemos que ver para delante, el sábado tenemos otro encuentro y debemos de enfrentarlo”, dijo Espinoza en rueda de prensa.

Las Águilas del América dominaron el encuentro. El conjunto azulcrema realizó hasta 16 remates, 6 con dirección de arco, que inclinaron la cancha hacia la portería defendida por Raúl Rangel. Sin embargo, al minuto 46, la expulsión de Alan Mozo condicionó el partido.

“Estamos hablando de que el gol cae cuando inicia el partido, cometimos muchos errores, me parece que no entramos en el ritmo adecuado, fueron muchos errores, eso se paga contra un rival que tiene mucho tiempo junto, hay que mejorar muchísimo, las victorias no eran para echar las campanas al vuelo, era solamente seguir trabajando y con eso es lo que me quedo, seguir trabajando”, explicó.

Próximo duelo de Chivas

Las Chivas de Guadalajara de Gerardo Espinoza ahora tendrán que pasar la página y enfocarse en el Clausura 2025. El Rebaño Sagrado enfrentará a los Bravos de Juárez por la jornada 12 del torneo.

El histórico conjunto mexicano ocupa el puesto 10 de la tabla de posiciones. Sin embargo, el Rebaño Sagrado solo está a 3 unidades de los puestos de clasificación directa a la siguiente ronda (puesto 6 ocupado por los Rayos del Necaxa).

