Donald Trump publica un mapa donde señala a Venezuela como el supuesto “estado 51” de EE.UU.

Mediante una ilustración compartida en la plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump refrendó su plan de anexar a Venezuela como el supuesto “estado 51” de Estados Unidos.

De manera sorpresiva, el magnate neoyorquino difundió un mapa donde destaca una parte de Sudamérica con la bandera estadounidense dando a entender que el actual territorio donde actualmente se ubica la República Bolivariana de Venezuela ha pasado a ser parte de Estados Unidos.

Y para que no quede duda, la ilustración está acompañada de la leyenda “Estado 51”.

Desde el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses ingresaron a territorio venezolano para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro con el objetivo de trasladarlo a Nueva York ante acusaciones de ser el líder del Cártel de los Soles, la nación prácticamente perdió el control de su soberanía, pues desde Washington se decidió que Delcy Rodríguez fungiera como nueva jefa de la nación y además que el control de sus operaciones petroleras, así como el dinero producido por ellas quedarían temporalmente en poder de Estados Unidos.

No obstante, sin asimilar lo que le había sucedido a su nación, miles de venezolanos segregados por el mundo se congregaron a celebrar afuera de las embajadas y consulados bolivarianos establecidas en el exterior.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 1 2026, 2:11 PM ET )???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/OvRPwFD2HR — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 1, 2026

Desde el retorno de Trump a la Casa Blanca tras las elecciones de 2024, anunció que entre los objetivos expansionistas de su política figuraba anexar a tres naciones al territorio estadounidense: Canadá, Groenlandia y Venezuela.

En el caso de este último país, tardó tan sólo 140 minutos en hacer caer a su gobierno a principios del año y aunque prometió que pronto permitiría la celebración de elecciones para definir a un nuevo presidente, hace unos días dijo que todavía no existen las condiciones necesarias para darle la bienvenida a la democracia.

“Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso”, reiteró Trump destacando lo que a su juicio ha sido un buen trabajo de la mujer que anteriormente fungió como vicepresidenta de Nicolás Maduro.

Ante la publicación del mapa donde Venezuela presuntamente ya es considerada parte de Estados Unidos todavía ningún funcionario en Caracas ha levantado la voz oponiéndose a ello.

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