Donald Trump afirma que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones

El presidente Donald Trump está convencido que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones presidenciales y por ello proyecta a Estados Unidos asesorando a sus actuales autoridades de gobierno.

Durante una reunión llevada a cabo con representantes de los medios informativos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario republicano reconoció los avances alcanzados por los responsables de la política venezolana desde el arresto del expresidente Nicolás Maduro, pero todavía no ve las condiciones idóneas para el retorno de la democracia a la República Bolivariana.

“En cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para eso, pero ha habido muchos avances”, expresó.

A partir del 3 de enero, día en que, a través de una intervención, un grupo de la milicia estadounidense capturó a quien era señalado como el principal operado del Cártel de los Soles, la nación sudamericana quedó sujeta a la voluntad del gobierno estadounidense.

En el parlamento venezolano existe un amplio sector de políticos opositores a que su país continúe bajo el dominio de Estados Unidos y exige elecciones. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

De hecho, una de las primeras medidas impuestas por Trump consistió en asumir la administración de las exportaciones petroleras venezolanas, situación que prácticamente puso fin al suministro de crudo otorgado a Cuba.

Esa decisión se produjo en gran medida para cortar la relación de la isla caribeña con la Republica Bolivariana y de paso establecer una barrera con otros países considerados hostiles para la política estadounidense como son Rusia e Irán.

Alineándose a los planes del magnate neoyorquino, Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina de Venezuela con la promesa de que pronto se daría una transición democrática sin definirse todavía un calendario electoral y mucho menos a los aspirantes a gobernar al país.

“Todavía no están listos para las elecciones, pero en algún momento lo estarán, y vamos a estar encima de eso”, reiteró Trump destacando lo que a su juicio ha sido un buen trabajo de la mujer que anteriormente fungió como vicepresidenta de Nicolás Maduro.

Por su parte, María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha levando la voz reiteradamente exigiendo ser tomada en cuenta para tomar parte en el proceso electoral como aspirante presidencial una vez definidas las reglas y fechas para efectuar elecciones en Venezuela.

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