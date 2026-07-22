Juicio de Nicolás Maduro inicia el 1 de junio de 2027, pero antes juez debe resolver inmunidad

NUEVA YORK.- El juicio al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciará el 1 de junio 2027, pero antes de eso habrá distintas mociones y la decisión del juez sobre la posible inmunidad del exmandatario, un reclamo que presentará formalmente su abogado Barry Pollack.

Los fiscales y la defensa acordaron un primer calendario del proceso judicial camino al juicio en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, el cual fue avalado por el juez Alvin Hellerstein, quien preguntó sobre algunas mociones.

“Las partes acuerdan que las mociones previas al juicio de los acusados ​​deben dividirse en dos rondas de escritos: (i) una primera ronda de mociones presentadas antes de que el Gobierno complete el descubrimiento, incluida la moción anticipada de los acusados ​​que alega inmunidad en este caso”, dice un documento judicial avalado por el juez. “[Habrá] una segunda ronda de mociones, después de que el Gobierno complete el descubrimiento, para cualquiera de las mociones previas al juicio adicionales de los acusados”.

Maduro fue ingresado a la sala por agentes federales pasado el mediodia, junto con su esposa Cilia Flores. Fueron sentados entre los abogados de ambos. A ella la representa Mark Donnelly, quien dejó a Pollack la explicación de argumentos y decisiones de calendario, aunque confirmó el acuerdo del proceso.

Maduro y Flores iban vestidos con el uniforme de reclusos, color café claro, además ella vestía un suéter blanco. No cruzaron palabra, pero Maduro se despidió de quienes asistieron a la audiencia, entre público general y periodistas.

La sala principal de la audiencia estuvo llena, mientras una extra habilitada para sobrecupo estuvo también casi a su máxima capacidad. En esta ocasión no se escucharon comentarios de las personas, luego de un incidente en la primera audiencia, donde alguien le gritó a Maduro, violando los protocolos de tribunales.

La pareja fue capturada durante una redada nocturna en Caracas por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y trasladada a Nueva York, donde enfrenta acusaciones por conspiración de narcoterrorismo y narcotráfico. Ambos se declararon “no culpables”, por lo cual enfrentan juicio.

A diferencia de las primeras audiencias, en esta ocasión apenas poco más de una decena de personas asistieron a manifestarse, la mayoría en contra de Maduro.

“Maduro púdrete en prisión”, decía la cartulina de un manifestante, quien llevaba una camisa con el rostro tachado de Delcy Rodríguez, actual mandataria en funciones de Venezuela, impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump.

Las siguientes mociones determinarán las audiencias correspondientes, incluido el argumento de inmunidad que reclama la defensa, posteriormente, entre enero y marzo del 2027, se presentarán mociones sobre evidencia y cómo se clasificará la información.

El abogado Pollack indicó al juez que si bien hubo un acuerdo con los fiscales –representados en esta ocasión Henry Ross– sobre este primer calendario, las fechas podrían cambiar dependiendo el desarrollo del proceso.

Una vez terminada la audiencia, los agentes que custodian a Maduro pretendían llevárselo, a pesar de que él hablaba con sus abogados.

“Déjenlo hablar con sus abogados”, indicó el juez, mientras Cilia Flores era retirada de la sala.

El diálogo entre Maduro y su defensa duró menos de tres minutos, tras lo cual el exmandatario tomó sus notas y fue sacado de la sala.

La siguiente audiencia quedó para el 17 de noviembre, donde abordará el tema de inmunidad.