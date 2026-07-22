Fiscalía de EE.UU. y defensa de Nicolás Maduro proponen que el juicio inicie en junio de 2027

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio por narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comience en junio de 2027, de acuerdo con un documento presentado ante un tribunal federal en Nueva York.

La propuesta fue presentada de manera conjunta por la Fiscalía y la defensa antes de la audiencia programada para este miércoles, en la que el juez federal Alvin Hellerstein revisará el calendario del proceso y decidirá si aprueba las fechas sugeridas o realiza modificaciones.

Según el cronograma planteado por las partes, durante los próximos meses continuará el intercambio de pruebas y la presentación de recursos previos al juicio.

? La defensa y los fiscales del caso del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentan el calendario del juicio en su contra que arrancaría en junio de 2027. pic.twitter.com/8c8fkGCWd4 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 22, 2026

La defensa prevé comenzar a presentar sus primeras mociones en septiembre de este año, mientras que el Gobierno estadounidense espera entregar la mayor parte del material clasificado relacionado con el caso en noviembre.

Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Estados Unidos y se han declarado no culpables de los cargos que enfrentan. La acusación incluye delitos relacionados con narcotráfico, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo y tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la documentación presentada ante la corte, las partes también dejaron abierta la posibilidad de solicitar ajustes al calendario procesal conforme avance el caso.

La audiencia de este miércoles marcará un nuevo paso en el proceso judicial, aunque será el juez quien tenga la última palabra sobre la fecha definitiva para el inicio del juicio.

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