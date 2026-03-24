Madison Anderson y Pepe Gámez acallan supuestos rumores de separación

Hace meses atrás en el programa “En Casa con Telemundo” hablaron de la supuesta separación de Pepe Gámez y Madison Anderson. La verdad es que hasta ese momento nadie había confirmado el fin de su compromiso. Se hablaba de que habían dejado de aparecer en publicaciones constantes, juntos, en sus redes sociales. Pero nadie asegura una separación.

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Nuestro medio incluso señaló que, tomando en cuenta el lenguaje de las redes sociales, ellos seguían juntos, ya que ninguno había dejado de seguirse, y se podían encontrar “likes” y comentarios amorosos entre sus publicaciones.

Ante la publicación de Telemundo, ni Pepe ni Madison emitieron comunicado alguno. Se mantuvieron en silencio y tampoco realizaron ningún post con el que pudieran “calmar cualquier malentendido a su alrededor”.

Esto sucedió hasta esta semana sin que buscasen esclarecer nada. Madison presentó su colección completa de la marca “Alas”. Una línea de ropa deportiva con la que no solo abraza a la mujer, sino también al hombre, ya que sus diseños van dirigidos a ambos mercados.

Pepe llegó al lanzamiento de la marca y lo hizo con mariachis para felicitar a su prometida. Ambos se dejaron amorosos y románticos y, previo a esto, también hubo otra publicación en las historias de Madison en donde pudimos disfrutar de ellos juntos, disolviendo así los rumores de separación.

Los fans, por su parte, ahora solo quieren saber la fecha de la boda. Recordemos que Madison y Pepe se conocieron en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos” y al día de hoy son la única pareja que sigue vigente, después de haberse encontrado en dicho reality. Sin embargo, su historia de amor no se consolidó dentro de la casa, sino una vez afuera, cuando entendieron que cada uno, al retomar su vida, ya no volvería a verse con la misma regularidad.

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