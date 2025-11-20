Madison Anderson, Celinee Santos y David Salomon predicen la ganadora del ‘Miss Universe 2025’

Costa de Marfil. Su nombre es Olivia Yace y ella es la representante de Costa de Marfil, quien para muchos expertos es la posible ganadora de la edición 74 de Miss Universo en este 2025. Madison Anderson, Celinee Santos y David Salomon compartieron su top five rumbo a la final y los tres coincidieron en que el trabajo que ha realizado Yace la hace destacada y favorita para llevarse la corona de este certamen que tiene como sede Tailandia.

Para los expertos, las razones son obvias: no solo tiene belleza, elegancia y gracia. Durante todo el certamen ha demostrado tener un carisma espectacular que ha logrado conectar con parte de la audiencia presente en Tailandia y que también ha traspasado la pantalla, porque para muchos en las redes sociales se presume como favorita.

También posee pasarela. Tanto con su traje típico como en traje de baño y vestido de gala, ha demostrado ser quien mejor presencia tiene arriba del escenario.

Otras destacadas dentro del certamen son las representantes de países como: México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, en el lado latinoamericano.

Trascendencia mundial

Dicho lo anterior, muchos expertos destacan que, pese a no ser la posible ganadora del certamen, Fátima Bosch, Miss México, tiene la trascendencia mundial.

Su paso por esta edición quedará para la historia como la mujer que alzó la voz dentro de este certamen y que al final del día conquistó el corazón del mundo entero, con o sin corona.

Triste realidad

Hay casos lamentables dentro de esta edición y uno de ellos es el de Yamileth Hernández y Lina Luaces. La primera es la ganadora del “Miss Universe Latina, El Reality” de Telemundo, quien, si bien es cierto que tiene todos los requisitos para ser la ganadora del certamen, la verdad es que una posible victoria de su parte sería sumamente confusa para el mundo entero.

Primero, porque sus orígenes son de República Dominicana, pero ella representa a los millones de latinos que viven en Estados Unidos. Y en segundo lugar, el programa del cual salió ganadora dejó tantos sinsabores por las pésimas dinámicas y decadente desempeño del jurado dentro del programa, que al final habría mucha más oposición hacia su victoria que sobre su posible derrota.

Por otra parte, tenemos a Lina Luaces, Miss Cuba, hija de Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca. La joven tiene belleza, postura, elegancia y mucho carisma. Y cuando ganó como Miss Cuba hubo mucho escándalo a su alrededor, lo cual al final siempre ayuda porque llegas siendo noticia al certamen final. Sin embargo, el desempeño de otras misses junto al escándalo de Miss México han terminado por opacar en gran medida el paso de Lina por el certamen.

Ahora bien, dicho todo lo anterior, es importante recordar que la pregunta final será decisiva. Muchas de las favoritas podrían caerse del pedestal si durante la ronda de preguntas no saben defenderse y demostrar estar a la altura de las circunstancias.

