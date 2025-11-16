Andrea Meza revela los detalles de su rol como jurado en Miss Universo 2025

La exMiss Universo Andrea Meza se prepara para vivir la competencia desde una perspectiva completamente nueva. La mexicana fue convocada como parte del comité de jurados que tendrá la crucial responsabilidad de elegir a la sucesora de la corona en Miss Universo 2025, evento que se llevará a cabo en Tailandia.

Antes de su partida al país asiático, Meza compartió a través de un video en Instagram de Telemundo los detalles de esta significativa labor, donde compartirá panel con otras personalidades como el periodista cubano Ismael Cala y el pintor brasileño Romero Britto.

El Miss Universo 2025 se transmitirá este próximo 20 de noviembre y será transmitido por la cadena Telemundo.

El proceso de selección

En sus declaraciones, la ganadora de Miss Universo 2020 describió las distintas etapas que conforma el proceso de evaluación. “Ser parte del comité de selección significa que voy a ser parte de ese jurado que tiene la competencia en donde entrevistamos a las chicas”, explicó Andrea.

Detalló que el jurado evalúa a las candidatas en fases claramente definidas: “Hay diferentes etapas, está la preliminar y por supuesto la etapa final en donde las chicas desfilan en traje de noche, de baño, están las preguntas finales“.

Como miembro del comité, su tarea es “evaluar todo, cada etapa, y al final poner mi granito de arena para elegir a la nueva reina”.

¿Qué cualidades debe tener una reina universal?

Con la experiencia de haber vivido el proceso en primera persona, Andrea Meza tiene claro qué busca en la próxima soberana. Reveló que prioriza encontrar a una mujer con presencia, que se conozca a sí misma y, fundamentalmente, que tenga un propósito definido.

El objetivo final es encontrar a una miss que, “cuando llegue a cualquier lugar, se robe la atención de todos”.

Aprovechando su doble rol de ex reina y ahora juez, Meza dirigió un mensaje a las concursantes, aconsejándoles que “se disfruten este momento, pues es único en la vida”. Les instó a dar lo mejor de sí mismas: “Den todo lo que traigan dentro, todo lo que se prepararon estos meses, es el momento de demostrarlo frente a toda la organización”.

Andrea no viajó sola. La acompaña un equipo de Telemundo integrado por Jacky Bracamontes, Dayanara Torres y Carlos Adyan, quienes estarán encargados de preparar contenido especial antes y durante la noche final del Miss Universo, que la cadena transmitirá el próximo jueves 20 de noviembre.

Hasta el momento se perfilan como favoritas: Miss México, Fátima Bosch, Miss Tailandia, Praveenar Singh, Miss Venezuela, Stephany Abasali, Miss Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera, entre otras.

