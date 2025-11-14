Andrea Meza llora al aire al revelar los motivos por los que se ausentó de ‘La Mesa Caliente’

La presentadora mexicana Andrea Meza, quien dejó ‘Hoy Día’ para sumarse a ‘La Mesa Caliente’, se ausentó por unos días de la emisión vespertina por un asunto personal, sin embargo ya está de vuelta y lo hizo con un muy emotivo mensaje.

La ex Miss Universo aprovechó su retorno para dar unas palabras sobre las poderosas razones que la llevaron a alejarse por un tiempo del show de Telemundo que encabeza en compañía de Giselle Blondet, Verónica Bastos y compañía.

Durante su mensaje Andrea no pudo evitar quebrarse en llanto, pues se sintió identificada con una de las historias que presentaron en la emisión.

“A mí me toca este tema una fibra súper sensible porque, justamente, estos días estuve fuera por un tema personal”, inicio diciendo la animadora entre lágrimas.

El sentimentalismo con el que Andrea abordó el tema no dejó indiferentes a sus compañeras, en especial a Verónica Bastos, quien se levantó de su asiento y le externó todo su apoyo.

“Para mí encontrar ese balance es súper importante porque yo me llegué a perder momentos muy importantes de mi familia por el trabajo y no porque no me dejara el trabajo, sino por el compromiso que uno tiene, como que no puedo faltar y ahora dije: ‘No, para mí es más importante la familia y encontrar ese balance’”, soltó la exreina de belleza, quien fue respaldada por sus compañeras.

La vuelta de Andrea Meza a la emisión solo fue temporal, pues ya va camino a Tailandia donde formará parte del comité de selección de Miss Universo, un certamen que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos días por todo lo que ha pasado al exterior.

