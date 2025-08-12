Andrea Meza es la nueva conductora de ‘La Mesa Caliente’

La ex Miss Universo Andrea Meza se ha embarcado en una nueva aventura dentro del ámbito profesional, pues tras varias semanas de especulaciones se confirmó que se suma a la fila de conductoras del programa “La Mesa Caliente”. ¡Conoce los detalles de su recibimiento aquí!

De acuerdo con lo revelado por la mexicana en una entrevista con People en Español, su nueva etapa en el show vespertino de Telemundo arranca de manera agridulce, ya que ha tenido que decir “adiós” al programa que condujo durante los últimos tres años, “Hoy Día”.

“Me da nostalgia obviamente cerrar esta etapa, pero también me da ilusión por todo lo que está por venir“, declaró a la revista de espectáculos. “Fue mi casa durante casi 3 años, un lugar donde crecí muchísimo, aprendí de grandes profesionales, construí amistades para toda la vida“, añadió.

No obstante, Andrea Meza se encuentra preparada para las nuevas experiencias que está a punto de vivir con sus compañeras de escena: Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

“Estoy muy emocionada y agradecida. ‘La Mesa Caliente’ es un programa que tiene una energía muy linda, que es esta idea de mujeres compartiendo su manera de pensar, contrastándolas (…) Llego con mucha ilusión, con ganas de aprender de mis compañeras, de aportar mi punto de vista, mi experiencia con mi autenticidad en estas conversaciones que son tan importantes“, señaló la famosa.

Y vaya que su recibimiento es testimonio de la buena vibra con la que sus compañeras la recibieron para su primera transmisión en vivo: “Gracias por aceptar, nosotras estamos muy contentas de tenerte”, expresó Verónica Bastos tras darle la bienvenida.

Otra de las personalidades que reaccionó de manera positiva a la llegada de Andrea Meza fue la ex conductora de “La Mesa Caliente”, Alix Aspe, cuya silla quedó vacante en 2023 y hasta el momento había sido ocupada de manera intermitente por conductoras invitadas.

Fue bajo la publicación de Telemundo que la presentadora mexicana envió sus mejores deseos a la ex reina de belleza en esta nueva aventura: “Qué emoción más grande. Son perfectas las 4. Las voy a estar viendo con mucha emoción. Las amo”, indicó desde su perfil de Instagram.

