Andrea Meza admite haber sufrido trastornos alimenticios por las críticas a su físico

El reinado de Andrea Meza en Miss Universo 2020 se vio marcado por dos importantes acontecimientos: la pandemia por Covid-19 y la ola de opiniones divididas que generó su triunfo. Y es que si bien miles de personas alrededor del mundo celebrar que la mexicana se llevara la corona de dicho certamen, otros no dudaron en expresar su descontento y volverla el blanco de críticas relacionadas con su físico.

A cuatro años de dicha coronación, la conductora de “La Mesa Caliente” ha decidido romper el silencio sobre esta experiencia, sorprendiendo con una confesión que conmovió al público.

“La gente me odiaba al nivel de desear que me muriera solamente por cómo me veía“, dijo ante sus compañeras del programa: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet. “Un nivel de hate impresionante, pero yo ya venía trabajando mucho en mi autoestima“, añadió.

Según lo revelado por Andrea Meza, la presión que su profesión como reina de belleza trae consigo la ha hecho enfrentarse a problemas de autoestima y hasta desordenes alimenticios en previas ocasiones: “Yo, en otras experiencias, incluso llegué a tener trastornos alimenticios porque era esa presión de que te tienes que ver de cierta manera“, detalló.

Por ello, cuando obtuvo el triunfo en Miss Universo, intentó protegerse a nivel emocional y mental para evitar recaer en estas narrativas: “Yo dije: ‘Yo voy a hacer lo que sea mejor para mi cuerpo, trabajarlo normal, tener una alimentación balanceada, saludable, cuidarme, amarme, pero no voy a dejar que me quieran meter en ningún estereotipo y si gano, voy a ganar porque soy yo misma, con el cuerpo que Dios me dio’. Y gané“, añadió.

A pesar de esta fortaleza, Andrea Meza confesó haber tenido momentos de duda sobre sí misma en el proceso: “Aún así, cuando estaba en ese proceso me llegaban a afectar los comentarios porque somos seres humanos. Me dolía (…) Te pega durísimo“, complementó la conductora.

Sin embargo, hoy en día tiene más presente que nunca que su valor no reside en la corona que obtuvo en Miss Universo, sino en la manera en la que se maneja en su día a día.

