Andrea Meza sale de “Hoy Día”; ¿quién entrará en su lugar?

Desde la semana pasada, el programa “La Mesa Caliente” confirmó que una nueva conductora se uniría a su programa. Los nombres de Alicia Machado, Aleska Génesis, Dayanara Torres y Laura Pérez sonaron abiertamente para esta posición. Esta semana la cadena presentó a Andrea Meza como nueva conductora del show de la tarde.

Automáticamente se confirmó que la mexicana ya no sería parte del programa matutino de Telemundo “Hoy Día”. Una pérdida altamente considerable, ya que con su presencia en la conducción, el show siempre contaba con carisma, pasión y una perspectiva fresca.

Meza se une así a Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos, quienes junto a Aylín Mujica conforman uno de los programas más ambiciosos de la televisión hispana.

“Andrea personifica todo lo que representa La Mesa Caliente: fortaleza, inteligencia y autenticidad”, dijo Ricdamis Garcia, SVP de Entretenimiento y Especiales de Telemundo.

“Desde sus primeros momentos en la televisión, la hemos visto crecer y consolidarse como una reconocida personalidad al aire, quien se unirá a este grupo de mujeres excepcionales, brindando su voz y carisma para profundizar la conexión con nuestra audiencia”, agregó.

Vale decir que la salida de Andrea Meza de “Hoy Día” abre la posibilidad a que una nueva conductora o conductor se una a Carlos Calderón, Penélope Menchaca, Chikybobom y Pancho para animar las mañanas de los latinos.

