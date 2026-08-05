USCIS advierte que podría negar beneficios migratorios sin pedir información adicional

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advierte a los inmigrantes que hagan solicitudes de beneficios, como una Green Card, que rechazará las peticiones si la persona no envía desde un inicio la información “para cumplir con los requisitos”.

“Generalmente, si un solicitante no demuestra su elegibilidad o no proporciona toda la evidencia inicial requerida al presentar la solicitud, el USCIS puede denegarla sin emitir previamente una Solicitud de Evidencia (RFE) ni una Notificación de Intención de Denegación (NOID)”, advirtió la agencia.

Regularmente, el RFE y la NOID servían a los inmigrantes y sus abogados para enviar información complementaria sobre alguna petición de visa o de naturalización, pero ahora la agencia dejará de solicitar más datos o evidencia, simplemente negará la solicitud, se indicó en una actualización de política advirtiendo que los formularios contienen indicaciones que deben ser completadas al ciento por ciento.

“Las instrucciones de los formularios del USCIS especifican toda la evidencia inicial requerida para cada solicitud de beneficio, brindando a los solicitantes toda la información necesaria para cumplir con los requisitos”, indicó la agencia.

La oficina dirigida por Joseph Edlow indica que la decisión se integra a las políticas de todos los formularios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para “restablecer la integridad del sistema migratorio”, al considerar que hay extranjeros que presentan solicitudes de beneficios sin cumplir con los requisitos.

Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la agencia que procesa los trámites migratorios, como asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS), DACA, visas de trabajo, Residencia Permanente Legal, Documentos de Autorización de Empleo (EDA), naturalización, entre otros, enviaba avisos a los peticionarios para obtener información adicional sobre los casos y determinar la elegibilidad.

“Corresponde al solicitante demostrar que cumple con los requisitos para recibir el beneficio solicitado al momento de presentar la solicitud y que continúa cumpliendo con dichos requisitos durante el proceso de evaluación”, se advierte en el documento de nueva regla.

Para el actual gobierno esa práctica era una forma de alentar a los funcionarios a “solicitar evidencia antes de denegar una solicitud de beneficio”, en procesos que ahora se consideran “frívolos” o infundados.

“Esta política anterior permitía que las solicitudes frívolas o sustancialmente incompletas retrasaran el procesamiento del USCIS para otras personas en espera”, señala la oficina migratoria.

El cambio de la administración Trump podría impedir que una persona con un trámite pendiente pueda ser beneficiada con un permiso de trabajo temporal.

“[Antes se] permitía que los solicitantes de beneficios explotaran el sistema presentando solicitudes provisionales para obtener beneficios migratorios asociados, como la autorización de empleo, mientras esperaban una decisión sobre su caso”, señala USCIS.

Si bien la agencia podría seguir enviando en algunos casos RFE o NOID, ahora los funcionarios que revisan cada solicitud podrán decidir discrecionalmente o rechazar la petición sin argumentos.

La nueva política entra en vigor de inmediato y se aplica a las solicitudes pendientes o presentadas a partir del 5 de agosto de 2026.

Se recomienda a los inmigrantes solicitar asesoría con un abogado certificado antes de presentar una petición de beneficio migratorio.

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