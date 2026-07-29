Miles de niños inmigrantes quedarían sin defensa legal por el fin de un contrato federal

Miles de niños inmigrantes no acompañados en Estados Unidos podrían perder su derecho a contar con representación legal a partir del 31 de julio, cuando vence el contrato federal que financia estos servicios, advirtieron organizaciones especializadas durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund (Fondo para la Defensa de Nuestros Vecinos).

Los proveedores de asistencia jurídica alertaron que, si el gobierno no renueva el convenio, decenas de miles de menores deberán enfrentar solos los procesos ante las cortes de inmigración, mientras el gobierno seguirá representado por abogados especializados.

Alertan sobre un riesgo al debido proceso

De acuerdo con los organizadores, desde noviembre de 2025 la administración Trump ha retenido pagos a organizaciones que representan a menores, presuntamente para presionarlas a entregar información confidencial de sus clientes. Ante ello, el fondo ha otorgado recursos de emergencia para mantener parte de la atención legal, aunque advierte que esa ayuda ya no será suficiente.

Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, aseguró que la decisión pone en riesgo garantías fundamentales.

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