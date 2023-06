Más de 300 niños inmigrantes no acompañados viven con un patrocinador que ya ampara a otros

Una nueva auditoría del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS) reveló que bajo la Administración Biden al menos 340 niños inmigrantes no acompañados fueron puestos en libertad para vivir bajo el techo de un patrocinado que no es su familiar y que ya albergan por lo menos a otros dos menores, lo que genera una preocupación entre los defensores que creen que los niños podrían ser víctimas de explotación infantil, reportó NBC News.

La agencia encargada de supervisar el cuidado y la liberación de los menores inmigrantes no acompañados, Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), informó que el número de menores que fueron enviados con patrocinadores aumentó de 2021 a 2022, no solo en términos reales, sino como en porcentaje.

“Vemos en nuestro propio trabajo que algunos niños son ubicados en entornos donde es posible que no conozcan a la persona y son tratados como ciudadanos de segunda clase en la familia y bajo presión para trabajar” informó Wendy Young, presidenta de Kids un Need que aboga por los niños inmigrantes no acompañados.

También se encontró que los patrocinadores no familiares cumplían con las pautas e incluían las verificaciones de antecedentes requeridas por el FBI, las verificaciones de delincuentes sexuales, las solicitudes de registro de abuso y negligencia infantil, además, en algunos casos, los estudios del hogar, pero muchos de ellos ya cuidan por lo menos a dos menores, lo que para los defensores de los inmigrantes es una señal de alerta para el tráfico de mano de obra infantil.

Sin embargo, funcionarios indicaron que la cantidad de niños entregados a los patrocinadores que ya están patrocinando a dos o más niños es de al menos 1% del número total de niños entregados a miembros que son de la familia desde inicios de 2021.

ORR ha estado en la mira después de que el Departamento de Trabajo dio a conocer que más de 100 menores de edad, todos ellos inmigrantes no acompañados de Guatemala, trabajan limpiando mataderos en el Medio Oeste.

Se sabe que desde 2018 ha habido un aumento del 69 % de niños empleados empujados por la colocación acelerada de niños no acompañados para limitar su estancia bajo el cuidado de ORR.

Young le dijo al medio antes citado que en este momento “estamos viendo demasiados ejemplos preocupantes de dónde está fallando ese proceso. El más extremo es que hay evidencia de que los han estado liberando a situaciones laborales de explotación”.

En tanto, Mónica Meier que está al frente del programa de trabajo social del Centro Legal para Inmigrantes en Nebraska señaló que los menores no acompañados desean trabajar, pero desconocen que a sus 12 años no deberían trabajar toda la noche en una planta empacadora de carne donde existe un peligro real.

Se desconoce en qué partes del país se realizó la auditoria de HHS sobre los 344 niños inmigrantes liberados, pero se conoce que 12 de esos niños escaparon y 12 más fueron remitidos a los servicios de protección infantil.

El compromiso del HHS con los niños no acompañados llevará a un equipo de Innovación y Responsabilidad dentro de la oficina del director de la ORR para “centrarse en identificar y mitigar las oportunidades de posibles fraudes, abusos y explotación” entre los niños inmigrantes no acompañados en los próximos cuatro meses.

