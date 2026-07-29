Niñez inmigrante enfrenta en México miedo, discriminación y largas esperas, revela informe de Plan Internacional

Las restricciones migratorias implementadas por Estados Unidos desde 2025 han modificado de manera significativa las rutas de la migración regional y han convertido a México en un territorio de “espera forzada” para miles de niñas, niños y adolescentes que permanecen durante meses, e incluso más tiempo, en condiciones de vulnerabilidad, según un estudio presentado por Plan Internacional.

La investigación, titulada Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, documenta cómo las nuevas políticas de contención migratoria han provocado que muchos menores ya no consideren a México únicamente como un punto de paso hacia Estados Unidos, sino como un lugar donde deben permanecer de manera prolongada mientras enfrentan procesos migratorios inciertos. El estudio fue elaborado entre enero y marzo de 2026 con la participación de 136 niñas, niños y adolescentes de entre seis y 17 años que viven en Tapachula, Ciudad de México y Ciudad Juárez.

La investigación incluyó entrevistas, talleres, encuestas, dibujos y ejercicios de cartografía social, además de consultas con autoridades y organizaciones especializadas.

??Los niños y adolescentes migrantes asentados en campamentos informales en México padecen estigmas sociales que les hace no confiar en las autoridades del país por el miedo que tienen a sufrir violencia o a ser detenidos.https://t.co/zetDZ0uS8S — Canal 44 (@CANAL44TV) July 28, 2026

Tres ciudades reflejan una nueva realidad migratoria

Laura Mora, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, explicó que la investigación identificó tres escenarios distintos que ilustran cómo ha cambiado la experiencia de la niñez inmigrante.

En Tapachula, Chiapas, la ciudad se ha consolidado como un punto de contención donde los procesos de regularización avanzan lentamente y el reforzamiento de la vigilancia fronteriza mantiene a numerosas familias varadas durante largos periodos.

En la Ciudad de México, que anteriormente funcionaba principalmente como un lugar de tránsito, ahora predominan las estancias prolongadas. Esta situación ha generado nuevos desafíos para la integración social de las familias inmigrantes, mientras los sistemas de atención continúan diseñados para responder a permanencias temporales, limitando el acceso a educación, alimentación, regularización migratoria y otros servicios.

Por su parte, Ciudad Juárez se ha convertido en un espacio de inmovilidad para miles de personas que vieron frustradas sus posibilidades de solicitar asilo en Estados Unidos tras la cancelación de mecanismos como la aplicación CBP One.

Persisten el miedo, la discriminación y los riesgos

El informe también documenta que los menores inmigrantes enfrentan múltiples riesgos durante todo su recorrido, entre ellos hambre, agotamiento físico, enfermedades, deshidratación, robos, extorsiones, secuestros, presencia de grupos criminales y discriminación. Los testimonios recopilados describen experiencias particularmente traumáticas durante el cruce de la Selva del Darién, donde muchos menores relataron episodios de miedo extremo, pérdidas familiares y situaciones que afectaron su bienestar físico y emocional.

Además, la investigación señala que muchos niños mantienen una profunda desconfianza hacia las autoridades mexicanas por temor a ser detenidos o sufrir algún tipo de violencia. Entre los menores venezolanos y colombianos fueron frecuentes los relatos sobre discriminación relacionada con su nacionalidad.

No obstante, el estudio también identifica avances en algunas regiones del país, como programas educativos en Chiapas, albergues para población inmigrante en la Ciudad de México e iniciativas de atención nutricional en Chihuahua.

Gonzalo Rivera, representante de Plan Internacional México, afirmó que la transformación del fenómeno migratorio exige modificar los modelos de atención para responder a una realidad en la que miles de niñas, niños y adolescentes permanecen durante largos periodos en comunidades mexicanas. “Los hallazgos que hemos compartido nos recuerdan que detrás de cada decisión pública hay niñas, niños y adolescentes que necesitan respuestas oportunas, integrales y centradas en sus derechos”, expresó Rivera.

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