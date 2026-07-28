Se incrementa en aeropuertos la detención de parejas extranjeras de estadounidenses con visas vencidas

En un giro inesperado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora está deteniendo en los aeropuertos a parejas extranjeras de estadounidenses con visas vencidas e incluso con solicitudes vigentes para permanecer en el país.

Una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas, esto sin importar que sean cónyuges de ciudadanos nativos.

Vestidos de civil y de manera sorpresiva, agentes migratorios se acercan a los mostradores de facturación y a las puertas de llegada de al menos 15 aeropuertos del país para detener a ciertas personas que consideran están violando la política migratoria establecida por Donald Trump.

La investigación apunta hacia la presunta existencia de un acuerdo de colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el ICE.

A partir un documento obtenido por The New York Times, a través de la Ley de Libertad de Información del grupo de transparencia gubernamental American Oversight, desde el año pasado, la agencia de seguridad aeroportuaria comparte información con la agencia de inmigración.

El sector población hacia el cual están apuntando las autoridades migratorias podría significar cientos de miles de arrestos y posteriores deportaciones anteriormente no contempladas, pues cada año, la cantidad de extranjeros que optan por quedarse en Estados Unidos con visas expiradas e incluso permisos para laborar ha aumentado, pues muchos de ellos pretenden obtener la residencia permanente.

Sin importar que su solicitud de residencia permanente se encuentre en trámite por estar casados con estadounidenses, agentes de ICE están deteniendo a extranjeros cuyas visas son detectadas con fecha vencida. (Crédito: Steve Helber / AP)

Desde que Markwayne Mullin se convirtió en secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se estableció como objetivo realizar 2,000 arrestos de inmigrantes al día y esa quizá sea una de las razones por las cuales ahora se está contemplando dentro de las prioridades a los extranjeros que recurren a los vuelos, como lo indicó un portavoz del DHS en un comunicado.

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, expuso.

Entre las personas afectadas por el giro que ha dado la política migratoria en el territorio estadounidense figuran parejas de extranjeros recién casados con ciudadanos estadounidenses.

Es de llamar la atención que las aerolíneas les permiten a los extranjeros con visa vencida adquirir boletos hacia cualquier destino, lo cual les genera confianza.

No obstante, los testimonios recabados por The New York Times coinciden en señalar en varios casos, al momento en que se escanea su tarjeta de embarque en los aeropuertos, suena una alarma y, en instantes, aparecen agentes del ICE para detener a las personas foráneas.

Por ello, los abogados de quienes representan a extranjeros en proceso de cambiar su estatus migratorio les están recomendando evitar viajar, pues de lo contrario se exponen a ser deportados.

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