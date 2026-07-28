ICE podría acceder a tu dirección tras solicitar una tarjeta de crédito

Una investigación publicada por 404 Media expone cómo la información personal que los usuarios entregan al solicitar una tarjeta de crédito puede terminar en sistemas utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para localizar personas dentro del país sin necesidad de una orden judicial.

De acuerdo con el medio, cuando una persona abre una cuenta o actualiza su domicilio con la institución financiera, esos datos llegan primero a agencias de crédito como Experian y Equifax. Posteriormente, parte de esa información conocida como “datos de encabezado de crédito” es utilizada por empresas especializadas en recopilación de datos, entre ellas Thomson Reuters, que la incorpora a su plataforma CLEAR.

Cómo llegan los datos personales hasta ICE

La investigación explica que ICE adquiere acceso a CLEAR, una herramienta que permite consultar direcciones, teléfonos y otros datos personales para apoyar investigaciones. Además, la plataforma está integrada con ELITE, un sistema desarrollado por Palantir que ayuda a estimar la ubicación más probable de una persona mediante un índice de confianza de domicilio.

El senador Ron Wyden criticó esta práctica y aseguró: “Nadie que solicita una tarjeta de crédito piensa que está autorizando a los intermediarios de datos a vender su información personal al ICE”.

Por su parte, la abogada Laura Rivera, de Just Futures Law, advirtió que millones de personas desconocen que su domicilio puede circular entre intermediarios de datos apenas 24 horas después de actualizarlo con una institución financiera.

Empresas responden a las críticas

Según 404 Media, Thomson Reuters sostiene que prohíbe el uso de CLEAR para localizar inmigrantes indocumentados con el único objetivo de deportarlos por su estatus migratorio. Sin embargo, la investigación señala que ICE contempla pagar alrededor de $125 millones por el acceso a esta plataforma para investigaciones relacionadas con fraude migratorio y presunto fraude electoral.

Especialistas consultados por el medio también alertaron que la información contenida en estas bases de datos puede presentar errores, lo que incrementa el riesgo de que las autoridades identifiquen direcciones equivocadas o relacionen a personas con domicilios donde ya no residen.

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