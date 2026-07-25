ICE detiene a pastores mexicanos durante viaje a un retiro espiritual; denuncian amenazas familiares

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a una pareja de pastores mexicanos cristianos con tres hijos estadounidenses cuando viajaban desde el aeropuerto de McAllen, Texas, hacia un retiro espiritual, denunciaron este sábado organizaciones religiosas.

Iban a un retiro espiritual

Los agentes migratorios detuvieron a Nepthalí Zozaya Saucedo y a su esposa, Cinthia Saraí Cardona Otero, mientras se dirigían a un retiro pastoral organizado por la Asociación Evangelista Billy Graham, fundada por uno de los líderes evangélicos más influyentes de Estados Unidos.

Líderes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) denunciaron en una conferencia de prensa que los oficiales presionaron a la pareja para firmar documentos de salida voluntaria bajo la amenaza de separarlos de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

“Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos”, expresó Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de la LCNN.

Denuncian amenazas de ICE

La base de datos de ICE indica que ambos permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Sus colegas sostienen que la pareja permanece en Estados Unidos con visas religiosas y que durante más de una década ha servido en la Comunidad Cristiana Emmanuel, perteneciente al Distrito Hispano de la Costa del Golfo de las Asambleas de Dios.

“Instamos a las autoridades de inmigración a mostrar compasión, respetar sus derechos al debido proceso y liberarlos de inmediato para que esta familia pueda reencontrarse”, afirmó el pastor Eddie de la Rosa, superintendente del Distrito Hispano del Golfo de Texas.

Iglesias exigen su liberación

Las organizaciones cristianas iniciaron una campaña de recolección de firmas para exigir la liberación de los pastores.

La detención ocurre mientras la administración de Donald Trump impulsa cambios en las políticas migratorias que permiten operativos en templos y eventos religiosos, además de un aumento en las detenciones. De acuerdo con los datos citados, ICE y CBP realizaron cerca de 43,000 arrestos en junio, con un promedio superior a 1,400 detenciones diarias.

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