Google elimina reseñas de centros de detención de ICE y borra testimonios de inmigrantes

Miles de testimonios sobre las condiciones en los centros de detención de ICE desaparecieron de Google Maps, según una investigación que acusa a la empresa tecnológica de eliminar reseñas y bloquear nuevas publicaciones en decenas de instalaciones utilizadas para detener a inmigrantes en Estados Unidos.

El reportaje, publicado por The Intercept, retoma una investigación de Muira McCammon, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad de Tulane, quien documentó durante meses las reseñas publicadas por exdetenidos, familiares y otras personas que compartían experiencias relacionadas con los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Un archivo digital que desapareció

McCammon recopiló en 2025 un total de 1,636 reseñas correspondientes a 26 centros de detención, además de identificar otras 91 instalaciones donde Google ya había desactivado la posibilidad de publicar comentarios.

Sin embargo, al revisar nuevamente la información, descubrió que casi todas las reseñas habían desaparecido.

“Casi todas las reseñas de Google que recopilé originalmente en 2025 ya no están disponibles”, declaró la investigadora a The Intercept.

En su estudio, McCammon sostiene que la moderación aplicada por Google termina suprimiendo información relevante sobre el sistema de detención de ICE, limitando el acceso a testimonios que, en muchos casos, documentaban las condiciones dentro de estas instalaciones.

Google defiende su política de moderación

Consultada por el medio citado, la portavoz de Google, Genevieve Park, negó que las eliminaciones respondieran a presiones del gobierno estadounidense.

“Las reseñas ayudan a la gente a decidir adónde ir y no mostramos reseñas en categorías de lugares a los que las personas acuden sin tener otra opción”, explicó la vocera, al referirse a prisiones, comisarías y centros de detención.

Google sostiene que aplica una política anunciada desde 2023 para retirar comentarios en lugares donde las reseñas podrían resultar “poco útiles, perjudiciales o fuera de contexto”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró al medio que ICE no solicitó la eliminación de las reseñas y rechazó cualquier intervención en las decisiones de la compañía.

Testimonios que denunciaban las condiciones en los centros

Entre las publicaciones eliminadas había mensajes de familiares que denunciaban problemas para comunicarse con personas detenidas, así como relatos de exinternos sobre las condiciones dentro de los centros.

Una reseña, que publicó el medio antes citado, en español señalaba: “Apenas se puede oír al detenido cuando se le llama por teléfono”.

Otras describían presuntas infestaciones de cucarachas, falta de traductores y temperaturas extremadamente bajas en las celdas.

Para McCammon, estas publicaciones representaban un registro público sobre el funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. En el resumen de su investigación, concluye que las decisiones de moderación de Google también influyen en la visibilidad de las instituciones públicas y en la circulación de información sobre el sistema de detención de ICE.

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