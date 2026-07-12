DHS paga millones para comprar dos de los mayores centros de detención de inmigrantes en California

Con el objetivo de fortalecer el plan del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en toda la historia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compró dos de los centros de detención de inmigrantes más grandes de California, en una transacción que rondó $1,500 millones de dólares.

A través de un comunicado, la compañía carcelaria CoreCivic dio a conocer que se había desprendido del Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado en la frontera de California y México; y del Centro de Detención de California City, construido en el condado de Kern.

“Estamos satisfechos con la venta de estas dos instalaciones de misión crítica para el socio gubernamental de la compañía, lo que demuestra el valor de la cartera inmobiliaria subyacente de la empresa, al tiempo que refleja nuestro papel como proveedor de soluciones flexibles y a largo plazo para el gobierno”, indicó Patrick Swindle, presidente y director ejecutivo de CoreCivic.

De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la operación de compra-venta ocurrió el 2 de julio.

El Centro de Detención de Otay Mesa fue vendido en $739.2 millones de dólares. (Crédito: Elliot Spagat / AP)

El Centro de Detención de Otay Mesa tiene una capacidad para montar 1,994 camas destinadas para los inmigrantes detenidos y al DHS le significó un desembolso de $739.2 millones de dólares.

Con respecto al Centro de Detención de California City, cuenta con una capacidad para montar 2,560 camas y para adquirirlo se pagaron $ 732.6 millones de dólares.

Al margen del cambio de propietario que sufrieron los señalados centros de detención de extranjeros carentes de estatus legal, CoreCivic contempla la posibilidad de continuar gestionando las operaciones diarias en ambas instalaciones, pues hacia los estipulan contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Mientras que el contrato con CoreCivic en California City vence en agosto de 2027; el relacionado con Otay Mesa culmina en diciembre de 2029, en ambos casos con opción de renovación por cinco años.

Recientemente, el Congreso aprobó $170,000 millones de dólares para fortalecer y garantizar las operaciones del ICE, la Patrulla Fronteriza y a otras agencias federales migratorias en los dos años que le restan a la administración de Donald Trump.

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