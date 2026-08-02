Apple Upgrade podría hacer realidad el iPhone 18 Pro Max por menos de $60 al mes

Apple está a punto de lanzar su nueva generación de iPhones y, aunque los rumores sobre el precio del iPhone 18 Pro Max apuntan a un posible aumento de entre $100 y $200 dólares respecto a su predecesor, hay una razón de peso para pensar que este será uno de los modelos tope de gama más fáciles de conseguir en mucho tiempo. La clave no está en el precio de etiqueta, sino en cómo Apple ha reinventado la forma de pagar por sus dispositivos con su nuevo esquema de arrendamiento.

El programa Apple Upgrade cambia las reglas del juego

Apple acaba de reemplazar su clásico iPhone Upgrade Program por Apple Upgrade, un sistema respaldado por Klarna que permite acceder a un iPhone nuevo mediante pagos mensuales sumamente bajos, con planes que arrancan desde $17.99 dólares al mes.

Bajo esta modalidad, el usuario puede alquilar el teléfono durante 12 o 24 meses y, al terminar el contrato, puede quedarse con el dispositivo pagando la diferencia, cambiarlo por un modelo nuevo o simplemente devolverlo.

Es un esquema pensado para que la gente deje de pensar en el “precio total” del iPhone y empiece a pensar solo en la cuota mensual, algo que cambia por completo la percepción de lo caro que puede ser un tope de gama.

Cuánto cuesta hoy el iPhone 17 Pro Max (y lo que eso podría significar para el 18)

Con los precios actuales bajo Apple Upgrade, la versión de 2TB del iPhone 17 Pro Max tiene un costo mensual de $58.34 dólares, mientras que la versión base del iPhone 17 arranca desde apenas $22.99 dólares al mes según las tablas oficiales de Apple.

Si Apple mantiene esta misma estructura de precios para la siguiente generación, algo bastante probable dado que la compañía suele conservar sus rangos de financiamiento año tras año, acceder a la versión más potente del iPhone 18 Pro Max podría costar menos de $60 dólares al mes en su versión de mayor almacenamiento.

Esa cifra convierte a un teléfono de más de $1,000 dólares en algo que se siente casi como una suscripción de streaming premium, y eso es justo lo que Apple busca lograr con este cambio de estrategia.

El trade-in podría hacer que el precio final sea todavía más bajo

Lo mejor de todo es que ese monto mensual no es fijo, porque el programa de trade-in de Apple puede reducirlo considerablemente. Si el usuario entrega un iPhone usado en buen estado, por ejemplo un iPhone 16 Pro Max, podría recibir hasta $695 dólares de crédito que se aplican directamente para bajar la cuota mensual del nuevo equipo.

Esto significa que alguien que hoy tiene un modelo reciente y decide sumarse al ciclo de actualización constante de Apple podría terminar pagando una fracción de esos $60 dólares mensuales por el iPhone 18 Pro Max, sin necesidad de desembolsar una gran cantidad de dinero de una sola vez.

Todo esto ocurre justo cuando los rumores sobre el precio de lista del iPhone 18 Pro y su hermano mayor no dejan de generar ruido, con estimaciones que van desde los $1,199 hasta cifras más alarmantes que superan los $1,600 dólares por el aumento en el costo de componentes como el chip A20 Pro y la memoria RAM.

Pero mientras esa discusión sigue abierta, la verdadera jugada de Apple parece estar en otro lado, y es que gracias a esquemas como Apple Upgrade y el trade-in, el precio de portada cada vez importa menos. Lo que realmente decide si compras o no compras es cuánto vas a pagar cada mes, y ahí es donde el iPhone 18 Pro Max podría volverse irresistible para muchísimos usuarios que llevan años esperando el momento perfecto para dar el salto al tope de gama.

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