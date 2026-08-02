Retiran del mercado refrigeradores vendidos en Home Depot por riesgo de incendio

Esta semana, a través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC) advirtió a los consumidores estadounidenses sobre el retiro del mercado de los refrigeradores Galanz Retro debido a riesgo de incendio.

Según la entidad reguladora, el artefacto importado por Galanz Americas Limited Company y fabricado por Zhongshan Galanz en China tiene defectos en sus componentes eléctricos, lo que puede ocasionar cortocircuitos e incendios, provocando lesiones, quemaduras o hasta la muerte en sus usuarios.

La advertencia por parte de la CPSC se da a conocer el pasado jueves 30 de julio, tras la publicación de 34 informes sobre incendios relacionados con el artefacto y, entre ellos, la muerte de un usuario.

Se calcula que hasta la fecha se han vendido en los minoristas de Amazon y tiendas de Home Depot aproximadamente 121,680 refrigeradores en color negro, azul, rojo y blanco, con las medidas de 58 pulgadas de alto, 24 pulgadas de profundidad y 21 pulgadas de ancho, fechas de fabricación entre 2018 y 2020 con los números de modelo: BCD-215V-62H, GLR76TRDER, GLR76TBKER, GLR76TBEER o GLR76TWEER y un precio entre los $330 y $530 dólares.

En este sentido, Galanz Americas recomienda a los usuarios dejar de usar el refrigerador y comunicarse al 888-462-0579 de 8 am a 5 pm ET, de lunes a viernes, o customerservice@galanzamericas.com y GalanzRetroFridgeRecall.expertinquiry.com para programar una reparación gratuita a domicilio.

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