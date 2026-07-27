Retiran del mercado más de 12,000 libras de tocino importado de Canadá debido a una infracción

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura anunció a los consumidores estadounidenses el retiro de aproximadamente 12,000 libras de tocino importado desde Canadá debido a una infracción.

De acuerdo con los detalles del informe, el alimento retirado del mercado proviene de la compañía Maple Leaf Foods y, según el FSIS, “los productos fueron importados de Canadá sin el beneficio de la reinspección de importación en los Estados Unidos”, destacó.

Según el comunicado, el producto además está siendo retirado de los anaqueles de los minoristas y supermercados de Estados Unidos una semana después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel del 50% sobre las importaciones canadienses a bebidas alcohólicas, lácteas y la industria automotriz.

Por otro lado, en el anuncio de Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos se detalló cuáles son los alimentos bajo supervisión:

Tocino ahumado con madera de manzano natural Royale, TOTALMENTE NATURAL, sin curar, empaquetado al vacío de 12 onzas, con las siguientes fechas de caducidad impresas en el lateral del envase: 1 de septiembre de 2026 y 7 de septiembre de 2026.

TOP VALUE: Tocino ahumado con madera dura sin curar, producto de Canadá, envasado al vacío de 12 onzas con las siguientes fechas de caducidad impresas en el lateral: del 1 de septiembre de 2026 al 7 de septiembre de 2026.

Además, señaló que los productos retirados del mercado fueron fabricados en las siguientes fechas: del 9 de junio al 15 de junio y distribuidos en minoristas y supermercados, especialmente en los estados de Idaho, Oregón y Washington.

Aunque hasta el momento no se han reportado casos de infecciones por el consumo de este alimento, el FSIS recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo al lugar de compra para su respectivo reembolso.

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