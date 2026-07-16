Target anuncia el retiro de sandalias infantiles debido a que perlas decorativas representan peligro de asfixia

Este miércoles 16 de julio, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. (CPSC) alertó a los consumidores sobre el retiro voluntario de aproximadamente 211,000 pares de sandalias infantiles por parte de la cadena minorista Target debido a que los zapatos están decorados con perlas que pueden representar un peligro de asfixia para los niños.

De acuerdo con el comunicado de la agencia reguladora, el retiro afecta a la marca Cat & Jack y el modelo de sandalias de color tostado, con dos tiras de rafia, hebillas doradas, las cuales fueron distribuidas en las tiendas Target de gran parte del país en tallas infantiles de la 5T a la 12T y vendidas por $20 dólares entre enero y mayo de este año.

Hasta el momento se han reportado unas 23 denuncias relacionadas con estas sandalias; los casos no han especificado lesiones; sin embargo, según las investigaciones, el zapato tiene perlas decorativas de plástico, las cuales se comprobó que pueden desprenderse fácilmente, poniendo en peligro a niños pequeños.

En este sentido, la CPSC recomendó a los consumidores dejar de usar las sandalias y ponerse en contacto con el minorista para devolver el producto y obtener su respectivo reembolso. Los clientes también podrán comunicarse con Target al número 800-591-3869 de 7 a. m. a 10 p. m. (hora central) o visitar la página de retiro de productos para obtener información adicional.

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