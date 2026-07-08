Retiran del mercado comida para mascotas por posible contaminación de metales

Esta semana, a través de un comunicado, se informó a los dueños de mascotas sobre el retiro del mercado de dos lotes de comida para perros tras presentar metales en los contenedores.

Según la compañía fabricante Mars Petcare US, el producto retirado del mercado se trata de las latas de 13.2 onzas de High Protein Chopped Chicken & Duck Flavor para perros de la marca Pedigree, en las cuales se confirmó la presencia también de plástico.

En el comunicado, la compañía destacó que “la posible presencia de objetos metálicos afilados y materiales plásticos extraños en las latas podría suponer un peligro para su perro”.

En este sentido, detalló que los productos afectados corresponden a los códigos de lote 613C3KKCFC y 613C1KKCFC, los cuales no cumplían con los estándares de seguridad y salubridad de la empresa.

Ante el inconveniente, el fabricante también señaló: “Mars está colaborando con las autoridades para determinar cómo llegaron estos productos al mercado. Nos comprometemos a proteger a las mascotas y ayudar a los consumidores a identificar y retirar del mercado los productos afectados”, dijo.

La empresa afirmó que hasta los momentos no se han reportado casos de mascotas enfermas por el consumo de este alimento; sin embargo, advirtió que la ingesta de objetos extraños por parte de las mascotas puede provocar obstrucción intestinal, asfixia, laceraciones, entre otros.

En este sentido, recomienda a los dueños de mascotas que hayan adquirido el producto desecharlo, reportarlo ante la marca Pedigree o devolverlo a la tienda donde fue comprado para su respectivo reembolso.

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