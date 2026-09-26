Donald Trump rechaza propuesta de Irán de un alto el fuego de siete días y prepara nueva ofensiva

El presidente Donald Trump se rehusó a aceptar una propuesta emitida por el gobierno de Irán encaminada a garantizar un alto el fuego de siete días y se prepara llevar a cabo más bombardeos en contra de la República Islámica.

De acuerdo con información divulgada por el diario Wall Street Journal, durante una reunión sostenida con sus asesores, el republicano de 80 años les pidió prepararse para lanzar ataques más destructivos después de las elecciones intermedias.

El punto de quiebre surge ante la incredulidad de Trump con respecto a que Teherán acepte cumplir las condiciones establecidas por Washington, esto de acuerdo con varios funcionarios estadounidenses consultados por el rotativo bajo condición de mantener su identidad en resguardo.

Los iranís ofrecían una ruta a seguir durante siete días direccionada a poner fin al conflicto bélico, reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones sobre su programa de enriquecimiento de uranio.

En contraparte se le pedía a Washington levantar su bloqueo naval establecido en el litoral cercano a Omán, suavizar las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní y liberar algunos activos iraníes congelados. Sin embargo, Trump se negó a ceder.

BREAKING:?? DONALD TRUMP DECLARES THE STRAIGHT OF HORMUZ US TERRITORY.



ITS HAPPENING. pic.twitter.com/vFXkXKZU2k — Letícia (@lleticiatavares) September 25, 2026

En Irán existe conocimiento de que las reservas de misiles balísticos estadounidenses están bastante mermadas y ante dicha situación, Estados Unidos debe ser cuidadoso de no desperdiciarlos, lo cual le conviene a su rival en turno, pues requerirá de varios meses para volver a surtirse de dichos dispositivos.

De ahí se desprende que la amenaza de presuntamente “aniquilar” a la República Islámica en caso de fracasar en las negociaciones para ponerle fin a la guerra, realmente no es tan real como se intenta hacerlo creer.

Por el momento, el conservador que gobierna desde la Casa Blanca hasta se dio a la tarea de mofarse de Irán mediante una publicación compartida en la plataforma Truth Social donde aparece un mapa de la región del Golfo Pérsico donde se aprecia al Estrecho de Ormuz rodeado con un círculo y etiquetado bajo la leyenda “Estrecho de Trump”.

El próximo martes se cumplirán siete meses de haber iniciado una guerra que provocó una crisis energética sin precedente, pues se dejaron de comercializar millones de barriles de petróleo extraídos de Medio Oriente y lo más desafortunado es que no se vislumbra el final del conflicto.

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