Irán amenaza con ampliar la guerra hasta el Océano Índico si es atacado de nuevo

Irán elevó este jueves el tono de sus advertencias contra Estados Unidos al señalar que una eventual reanudación de los ataques podría llevar el conflicto más allá del Golfo Pérsico y el Mar Rojo, hasta el Océano Índico y posiblemente otros puntos de la región. El general de división Yahya Rahim Safavi, asesor militar del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei, aseguró que las fuerzas armadas de su país cuentan con planes preparados para distintos escenarios ante una posible nueva ofensiva estadounidense o israelí.

“Desconocemos qué pasa por la mente del presidente estadounidense Trump y del primer ministro israelí Netanyahu”, declaró Safavi, según declaraciones difundidas por la agencia iraní Fars. El funcionario advirtió que cualquier nuevo ataque contra instalaciones o intereses nacionales iraníes provocaría una ampliación del frente de combate.

“Ahora que la guerra se ha extendido desde el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz hasta el Mar Rojo, es posible que, en la siguiente fase de una posible guerra con Estados Unidos, este frente se expanda aún más, hasta el Océano Índico o a otros lugares”, afirmó.

Yahya Rahim Safavi, Senior military advisor to Iran's Supreme Leader:



With the conflict now extending from the Persian Gulf and the Strait of Hormuz to the Red Sea, it is possible that, in response to a potential war with the U.S., this scope could extend to the Indian Ocean, or? pic.twitter.com/t02KUvA7sP — Ariel Oseran ????? ??????? (@ariel_oseran) September 24, 2026

Teherán amplía sus advertencias más allá de Ormuz

Las declaraciones de Safavi se producen un día después de que Hossein Mohebbi, portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, advirtiera que “Irán sin duda cambiará la geografía de la guerra” y que sus objetivos podrían dejar de ser los mismos. Safavi mencionó específicamente la conexión entre el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb, paso estratégico ubicado entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Según el asesor iraní, esa relación podría modificar el escenario militar si vuelven los enfrentamientos directos.

La referencia al Océano Índico representa una ampliación significativa de las advertencias iraníes. Fars destacó que es la primera vez que un asesor de Khamenei menciona de manera explícita esa zona, donde se encuentra la base estadounidense-británica de Diego García, ubicada a casi 4,000 kilómetros de Irán. La amenaza también se ha extendido al transporte aéreo regional. Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, advirtió a países árabes vecinos que podrían enfrentar consecuencias si cooperan con Washington. “Si se ponen del lado de Estados Unidos, no nos quedaremos de brazos cruzados”, dijo Rezaei a la televisión estatal IRINN.

El funcionario también señaló que, si esos países colaboran para impedir los vuelos iraníes, “sus aeropuertos se quedarían sin vuelos”, aunque no identificó instalaciones específicas.

Por ahora, las referencias al Océano Índico permanecen en el terreno de las advertencias políticas y militares. No se ha presentado un plan específico de operaciones iraníes en esa zona. El escenario regional, sin embargo, continúa marcado por la disputa sobre el Estrecho de Ormuz, el Mar Rojo y Bab el-Mandeb, mientras las negociaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas y los contactos indirectos realizados esta semana al margen de la Asamblea General de la ONU no han producido avances anunciados.

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