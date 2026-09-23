Presidente de Irán acusa ante la ONU de terrorismo a Estados Unidos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles a Estados Unidos e Israel de cometer actos terroristas en la guerra contra su país, en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que presentó a la República Islámica como una víctima de las agresiones exteriores. El único representante de la delegación estadounidense abandonó la sala durante la alocución.

“Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo”, afirmó Pezeshkian. Se trata de la primera ocasión en que un mandatario de un país que se encuentra en guerra con Estados Unidos interviene ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según informaron medios estadounidenses.

Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán Ali Jamenei en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y mostró una imagen del religioso al comienzo de su discurso. “Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio”, añadió el presidente iraní mientras mostraba imágenes de niños asesinados en una escuela de la ciudad de Minab y en un polideportivo de Lamerd que fueron alcanzados por proyectiles.

“No nos arrodillaremos”

El mandatario iraní acusó además a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, “todo ello en contra de la ley internacional”, y sostuvo que su país solo se ha defendido. Asimismo, sostuvo que la República Islámica nunca se rendirá: “La resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos”.

Reiteró además que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, una argumento repetido por Teherán desde hace años. Asimismo, señaló que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que Pezeshkian les llamara terroristas, al día siguiente de que Donald Trump acusara a Teherán en los mismos términos. En esa ocasión, el líder republicano también dijo sopesar la opción de “aniquilar” Irán, pero a continuación elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington.

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