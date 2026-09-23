Hideo Kojima confía en que Physint será el juego más vendido de su carrera

Hideo Kojima no suele pensar en pequeño y su próximo gran proyecto parece confirmarlo. El creativo japonés considera que Physint tiene el potencial de convertirse en el videojuego más vendido que pueda crear, una declaración que dispara las expectativas alrededor de su regreso al terreno de la acción y el espionaje.

La frase cobra todavía más peso por el momento en el que llega. Physint atravesó un cambio importante de rumbo después de que PlayStation Studios decidiera abandonar su colaboración con Kojima Productions. Xbox recogió el testigo y asumirá la publicación del juego, reforzando una relación que ya existía entre Microsoft y el estudio japonés gracias al enigmático proyecto de terror OD.

Kojima explicó que no esperaba que Physint figurara entre los proyectos susceptibles de cancelación porque, en sus propias palabras, se trata del “título más vendido” que podría hacer. No es una promesa de ventas concretas ni una predicción oficial de récords históricos, pero sí deja clara la ambición comercial que el creador deposita en una obra que recuperará uno de los géneros más vinculados a su trayectoria.

Physint apunta a ser el videojuego más vendido de Hideo Kojima

La expectativa alrededor de Physint no nace únicamente del nombre de Hideo Kojima. El desarrollador fue el gran responsable de popularizar la fórmula de espionaje táctico y narrativo con Metal Gear, una saga que dejó una huella enorme en la industria. Desde entonces, su carrera ha mantenido una identidad muy marcada, con mundos extraños, ideas arriesgadas, protagonistas poco convencionales y narrativas que siempre intentan cruzar los límites tradicionales del videojuego.

Con Death Stranding, Kojima apostó por una experiencia singular, centrada en la exploración, la conexión entre jugadores y un universo postapocalíptico difícil de encajar en una sola categoría. Fue una propuesta con personalidad, aunque no necesariamente diseñada para conquistar a todo tipo de público desde el primer minuto. Physint, en cambio, parece construido sobre una base mucho más reconocible y comercial.

El propio Kojima ha definido el proyecto como un juego de acción y espionaje que busca redefinir el género. Esa descripción ha llevado a buena parte de la comunidad a imaginar un heredero espiritual de Metal Gear Solid, aunque por ahora conviene separar las expectativas de los datos confirmados. Kojima Productions no ha mostrado gameplay, no ha presentado protagonistas, no ha detallado sus sistemas de infiltración ni ha revelado una historia concreta.

Aun así, la idea de un nuevo título de espionaje firmado por Kojima tiene una fuerza enorme. Hay millones de jugadores que asocian su nombre con misiones sigilosas, conspiraciones políticas, gadgets imposibles, villanos memorables y secuencias cinematográficas. Si Physint consigue recuperar esa sensación de tensión mientras añade una estructura moderna, una producción de alto nivel y una campaña que conecte con nuevos jugadores, el potencial comercial será gigantesco.

La declaración de Kojima también deja entrever algo importante. El creador parece ver en Physint un proyecto capaz de unir su estilo autoral con una propuesta más accesible para el gran público. No tiene por qué renunciar a las rarezas que han definido su carrera. De hecho, sería extraño que lo hiciera. La clave estará en cómo transforme la acción y el espionaje en una experiencia que resulte atractiva para quienes crecieron con Metal Gear Solid y para una audiencia que quizá nunca jugó a sus clásicos.

Xbox respalda Physint tras la salida de PlayStation

El giro empresarial detrás de Physint ha sido uno de los movimientos más llamativos del año en la industria. PlayStation Studios colaboraba originalmente con Kojima Productions en el título, anunciado en 2024 como una nueva propiedad intelectual de acción y espionaje. Sin embargo, Sony terminó comunicando que se apartaba del proyecto tras una “cuidadosa consideración”.

Kojima aseguró que la noticia le tomó por sorpresa. Según explicó, PlayStation Studios le notificó en junio su intención de cancelar la colaboración vinculada a Physint. El estudio inició entonces la búsqueda de un nuevo socio y acabó encontrando en Xbox a una compañía con la que comparte una visión de futuro.

Xbox confirmó poco después que publicará Physint, una decisión que amplía significativamente su vínculo con Kojima Productions. Microsoft ya trabaja con el estudio en OD, un juego de terror desarrollado con tecnología en la nube y presentado como una experiencia especialmente ambiciosa. Ahora, la alianza incorpora también el proyecto de espionaje más esperado de Kojima.

Este respaldo es relevante porque permite que el desarrollo continúe sin quedar paralizado por el cambio de editor. Kojima Productions ha transmitido que el juego sigue adelante y que el acuerdo con Xbox responde a una visión compartida sobre el futuro del medio. A falta de conocer plataformas, condiciones de exclusividad y el modelo de lanzamiento, la confirmación esencial es clara. Physint no ha sido cancelado y sigue en desarrollo bajo el paraguas de Xbox.

El movimiento representa una victoria notable para Microsoft. Xbox suma a su catálogo futuro una propiedad creada por uno de los autores más reconocidos de la industria, con un género de enorme atractivo y una comunidad global pendiente de cada detalle. Para Kojima Productions, el acuerdo asegura recursos, visibilidad y una estructura de publicación capaz de acompañar un proyecto que apunta a ser enorme.

Cuándo saldrá Physint y qué se sabe del juego de Kojima

La parte menos emocionante para quienes esperan novedades tiene que ver con la fecha. Todo apunta a que Physint llegará como muy pronto en 2030, por lo que todavía queda una larga espera antes de descubrir cómo será realmente el juego. El propio Kojima había indicado anteriormente que el desarrollo necesitaría alrededor de cinco o seis años, una ventana que encaja con ese horizonte.

Eso significa que las imágenes, los avances técnicos y los anuncios de reparto podrían tardar bastante en aparecer. Algunas informaciones ya apuntan a que el proceso de casting y la captura de movimiento forman parte de los pasos previstos para sacar adelante la producción. El historial de Kojima Productions invita a esperar un proyecto con actores de alto perfil, una puesta en escena cercana al cine y una campaña de promoción muy medida.

Por ahora, hay varios puntos que siguen sin confirmación oficial:

La fecha exacta de lanzamiento de Physint

Las plataformas en las que estará disponible

La posible llegada a PlayStation 5 o a futuras consolas de Sony

El tipo de estructura jugable y las mecánicas de espionaje

La historia, el reparto y el universo narrativo

La presencia de multijugador, mundo abierto o elementos conectados

La confirmación de Xbox como editora no concreta que el juego sea exclusivo de sus plataformas. Tampoco existen detalles oficiales sobre una versión para PlayStation. Por eso, cualquier afirmación definitiva sobre dónde podrá jugarse sería prematura.

Lo que sí parece seguro es que Physint ya ha entrado en la categoría de videojuegos a seguir durante los próximos años. Hideo Kojima ha puesto el listón altísimo al presentarlo como el mayor éxito comercial que puede crear. Xbox ha decidido respaldar esa visión después de la ruptura con PlayStation. Y los jugadores tendrán que armarse de paciencia hasta 2030 para comprobar si aquella confianza se convierte en uno de los grandes fenómenos de la generación.

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