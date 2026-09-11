Xbox firma una jugada maestra con Hideo Kojima y se queda con PHYSINT tras la salida de Sony

La nueva CEO de la división, Asha Sharma, aseguró la colaboración con Hideo Kojima para publicar y desarrollar PHYSINT, el ambicioso videojuego de acción y espionaje que el creativo japonés perfila como su gran regreso a un terreno que conoce como pocos.

Xbox y Hideo Kojima refuerzan una alianza de alto calibre

Xbox Game Studios confirmó que amplía su relación con Kojima Productions para encargarse de PHYSINT, un proyecto anunciado originalmente junto a PlayStation en enero de 2024 y llamado a recoger el espíritu de la acción táctica, la infiltración y el espectáculo cinematográfico que marcaron a Metal Gear Solid.

PHYSINT and OD! Proud to build both with @HIDEO_KOJIMA_EN in Japan. A big moment for XBOX. pic.twitter.com/X3JG0lIB9F — ASHA (@asha_shar) September 10, 2026

Asha Sharma no escondió la importancia del movimiento. La CEO de Xbox sostuvo que la compañía se siente honrada de que Kojima haya elegido a Xbox para sacar adelante el juego y destacó que su ambición por desafiar las convenciones representa exactamente la clase de creatividad que quieren respaldar.

La jugada luce especialmente inteligente porque Xbox ya trabajaba con Kojima Productions en OD, el misterioso proyecto de terror realizado junto a Jordan Peele. Ahora, Microsoft no solo conserva una relación activa con uno de los diseñadores más influyentes del videojuego moderno, también suma el título que despierta mayor curiosidad entre los seguidores del creador japonés.

Kojima Productions definió a PHYSINT como una experiencia que pretende redefinir el género de acción y espionaje. Todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada ni un listado oficial de plataformas definitivas, una señal de que el desarrollo tiene un recorrido largo por delante. Aun así, el anuncio ya convirtió al juego en una de las piezas más comentadas del futuro catálogo vinculado a Xbox.

El acuerdo también va más allá de las consolas. Xbox y Kojima Productions planean colaborar en cine y televisión para llevar nuevas historias a públicos más amplios. Esa expansión encaja con la obsesión de Kojima por borrar las fronteras entre videojuego, lenguaje audiovisual y cultura pop.

PHYSINT sigue vivo tras la salida de PlayStation

El nuncio llega luego de que Sony comunicó que daba un paso al costado y dejaba de colaborar con Kojima Productions en PHYSINT. PlayStation explicó que tomó la difícil decisión tras una cuidadosa consideración y subrayó que mantiene admiración por la visión del diseñador japonés. No ofreció una razón concreta para abandonar un proyecto que había presentado con entusiasmo apenas dos años antes.

Según el propio Kojima, la notificación llegó a mediados de junio de 2026. El estudio pasó los tres meses siguientes buscando un nuevo aliado capaz de sostener el proyecto y encontró en Xbox un socio con el que comparte una visión de futuro. El resultado evita que PHYSINT termine en la larga lista de videojuegos prometedores que nunca logran salir del limbo.

La salida de Sony resulta llamativa por la historia compartida entre PlayStation y Kojima. La marca estuvo muy ligada al legado de Metal Gear Solid durante décadas y se convirtió en una plataforma clave para la obra posterior del creativo, incluido el fenómeno de Death Stranding. En 2024, Hermen Hulst había presentado PHYSINT como una nueva aventura nacida de la colaboración entre PlayStation y Kojima Productions.

Por eso, el acuerdo con Xbox se percibe como una oportunidad enorme para Microsoft. La compañía no se limita a publicar un juego esperado. Se posiciona como el respaldo de un proyecto creativo que atravesó un cambio brusco de rumbo y que ahora puede transformarse en uno de los grandes eventos de la próxima generación. Xbox se quedó con una propiedad que ya tenía prestigio, narrativa y una comunidad atenta.

Kojima, además, dejó claro que el desarrollo sigue adelante. Su mensaje transmite una idea sencilla y potente. PHYSINT no perdió su identidad tras la ruptura con Sony y conserva el objetivo de llevar el espionaje a una escala nueva. Esa continuidad es clave para una audiencia que sigue cada pista del autor con la atención de quien busca descifrar un tráiler fotograma por fotograma.

Los jugadores de PlayStation reaccionan a la decisión de Sony

La reacción de parte de la comunidad de PlayStation no tardó en aparecer. En comentarios de PlayStation Blog y en redes sociales, muchos jugadores expresaron frustración por la decisión de Sony de dejar escapar el próximo gran juego de espionaje de Kojima. El sentimiento se alimenta de una expectativa muy concreta. Para muchos aficionados, PHYSINT podía convertirse en un título de culto con la huella creativa que hizo de Metal Gear Solid una referencia histórica.

Ese malestar no responde solamente a la pérdida de una futura exclusiva. Tiene que ver con el valor simbólico de Kojima para una generación de jugadores de PlayStation. Metal Gear convirtió el sigilo en una experiencia dramática, cargada de detalles absurdos, conspiraciones políticas, cine, humor y mecánicas que parecían venir de otro planeta. Cada nuevo proyecto del japonés despierta la expectativa de encontrar algo que nadie más se atrevería a hacer.

Los seguidores saben que PHYSINT no es Metal Gear Solid y Kojima Productions tampoco ha presentado todavía material suficiente para fijar su identidad final. Sin embargo, el género, el historial del autor y la promesa de una obra híbrida entre videojuego y cine bastaron para disparar la imaginación. Perder esa asociación con PlayStation genera decepción porque muchos esperaban verlo como uno de los próximos grandes símbolos de la plataforma.

Xbox, mientras tanto, gana una historia que puede aprovechar durante años con nuevas entregas. Por este motivo el acuero ha sido visto como una jugada maestra por parte de Asha Sharma que le garantiza a la compañía la exclusividad de un juego que podría marcar a una generación.

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