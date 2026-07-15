La PlayStation 6 y la Xbox Helix podrían costar hasta $1,000 dólares por culpa de la RAM

La crisis global de memoria RAM está poniendo en jaque los planes de Sony y Microsoft para su próxima generación de consolas, y todo apunta a que PlayStation 6 y “Project Helix” llegarán con precios muy por encima de lo que estamos acostumbrados. La inteligencia artificial se comió literalmente la producción mundial de memoria, y ahora los gamers van a pagar la cuenta.

Por qué la RAM se volvió tan cara de golpe

La explicación tiene nombre propio y se llama inteligencia artificial. Las empresas de semiconductores están redirigiendo su capacidad de producción de DRAM y NAND hacia el hardware de centros de datos que alimenta modelos de IA, dejando cada vez menos memoria disponible para dispositivos de consumo. Microsoft lo confirmó sin filtros en su comunicado oficial, donde admitió que los precios de almacenamiento y memoria para consolas ya subieron más de 2,5 veces en pocos meses, y que se espera otra duplicación para el otoño de 2027.

Joost Van Dreunen, analista especializado en la industria, señaló que los precios de DRAM y NAND aumentaron entre 80% y 90% solo en los primeros meses de 2026. Ese mismo experto se atrevió a decir que la próxima generación llegará “con un punto de precio 50% más alto” que el de la generación actual, culpando directamente a los aranceles en Estados Unidos y al boom de los centros de datos de IA.

Cuánto podría costar la PlayStation 6

Kepler_L2, uno de los filtradores más respetados en temas de hardware de PlayStation, estimó que el costo de materiales de la PS6 rondaría los $743 dólares, lo que ubicaría su precio de lanzamiento cerca de los $749 dólares bajo condiciones estables del mercado. Sony ejecutivos ya reconocieron internamente que fabricar la consola les costará cerca de $1,000 dólares, lo que prácticamente obliga a que el precio de venta al público sea todavía más alto.

Si los aranceles se mantienen y las tensiones comerciales siguen hasta 2027, ese precio final podría subir otro 30% adicional, empujando la cifra a casi $950 dólares, con algunas proyecciones redondeando directamente hacia los $1,000 dólares. Dr. Serkan Toto, CEO de Kantan Games, fue tajante al decir que “$999 dólares para una variante de la PS6 no es imposible”. Existe un escenario más optimista donde, si los componentes se estabilizan, Sony podría mantener la PS6 en un rango de $600 a $800 dólares, aunque incluso eso ya representaría un salto importante frente a los precios históricos de PlayStation.

Qué tan cara podría llegar la próxima Xbox

El panorama para “Project Helix”, nombre en clave de la próxima Xbox, tampoco luce muy alentador. El filtrador Moore’s Law Is Dead calcula que esta consola podría posicionarse alrededor de los $1,200 dólares, superando incluso las proyecciones más pesimistas sobre la PS6. Esta cifra cobra más sentidntido si se toma en cuenta que Microsoft ya subió el precio de la Xbox Series X|S tres veces en poco más de un año, alcanzando hasta $799,99 dólares en su versión con lector de discos

Lo llamativo es que Microsoft y Sony todavía no confirman precios oficiales para sus próximas consolas, así que todo lo que circula por ahora son estimaciones basadas en tendencias de mercado y filtraciones internas. Analistas coinciden en que, si la crisis de memoria se prolonga más allá de 2027, ambas compañías se verían obligadas a retrasar sus lanzamientos o a lanzar versiones más limitadas para mantener precios accesibles. Lo que queda claro es que la era de las consolas por debajo de $500 dólares está llegando a su fin, y tanto la PS6 como la próxima Xbox marcarán un antes y un después en cuánto estamos dispuestos a pagar por jugar.

Sigue leyendo:

• Descartan la posibilidad de que la PlayStation 6 solo sea compatible con juegos en formato digital

• La crisis de la RAM ya no es solo cosa de PCs: en 2026 también puede afectar al precio de tu próximo smartphone

• PlayStation 6 podría venir acompañado de Inteligencia Artificial