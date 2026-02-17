Sony bajo presión: altos costos de RAM amenazan el plan de lanzamiento de la PlayStation 6

Los problemas de suministro de memorias RAM están comenzando a golpear de lleno al negocio de las consolas. Según distintas fuentes de la industria, ya estarían obligando a Sony a replantearse el cronograma de lanzamiento de la PlayStation 6.

this RAM crisis feels like it’s going to ruin consumer electronics over the next decade. Bloomberg reports that Sony is considering pushing the PS6 release to 2028 or even 2029 https://t.co/vyvkDH8iPy pic.twitter.com/g0ENxQkMW8 — Tom Warren (@tomwarren) February 16, 2026

En un contexto marcado por la explosión de la IA generativa y la demanda descontrolada de chips de memoria para centros de datos, entrenar modelos y servicios en la nube, la marca japonesa se encontraría ante un dilema. Lanzar su próxima consola en la ventana prevista implica asumir unos costos de hardware desorbitados. Retrasarla permite apostar por un escenario de precios más racional en los próximos años.

La PS6 podría no llegar al mercado hasta 2028 o incluso 2029. Esto aleja el ciclo tradicional de renovación de consolas de sobremesa que los jugadores habían interiorizado en la última década. Para los usuarios que esperaban con ansias un nuevo sistema de Sony en 2027, la noticia se perfila como una de las más frustrantes de este inicio de generación.

Crisis de memorias RAM: cómo la demanda de IA complica el lanzamiento de PS6

La actual crisis de memorias RAM y chips de alto rendimiento tiene su origen en un factor que, paradójicamente, poco tiene que ver con el gaming. La carrera por la inteligencia artificial la genera. Los grandes proveedores de servicios en la nube y las compañías tecnológicas han disparado sus pedidos de memoria de alto ancho de banda y DRAM. Alimentan centros de datos dedicados al entrenamiento y despliegue de modelos de IA.

Este frenesí tensiona toda la cadena de suministro. Abarca desde los fabricantes de obleas hasta las plantas de ensamblaje y testeo. Incluye proveedores de equipos de litografía y empaquetado avanzado. Cuando la demanda supera la capacidad de producción disponible, el efecto inmediato resulta una subida pronunciada de precios y plazos de entrega más largos. Impacta de lleno a cualquier producto de electrónica de consumo que dependa de estos componentes, incluidas las consolas.

En este contexto, asegurar un volumen suficiente de RAM a un coste razonable se ha convertido en un reto estratégico para cualquier compañía que quiera lanzar hardware masivo. Para una consola como la futura PS6, que previsiblemente dará un salto en cantidad y velocidad de memoria respecto a PS5, el impacto de esta crisis no es menor. Cada dólar adicional por chip puede traducirse en decenas o cientos de millones de dólares extra en la factura total del proyecto.

Rumores de retraso: por qué Sony podría mover la ventana de lanzamiento de PS6 a 2028 o 2029

En los últimos meses, distintas filtraciones y reportes de la prensa especializada han reforzado la idea de que Sony estaría valorando seriamente retrasar el lanzamiento de PlayStation 6. Aunque la compañía no ha hecho anuncios oficiales, fuentes de la industria sugieren que la ventana que muchos daban por hecha, en torno a 2027, ya no sería tan realista.

Un reporte reciente apunta a que la PS6 podría debutar tan tarde como 2029. Extiende el ciclo de vida de PS5 más allá de lo que se consideraba habitual en generaciones anteriores. Esto encajaría con una estrategia orientada a evitar lanzar una consola en plena cresta de la ola de precios de la memoria. Cada componente supone un sobrecoste notable en ese escenario. Al estirar los plazos, Sony ganaría margen para negociar mejores contratos de suministro. Beneficiaría de futuras ampliaciones de capacidad fabril. Optaría potencialmente a tecnologías de memoria más maduras y baratas.

Retrasar el lanzamiento también permite ajustar la hoja de ruta interna a la evolución del mercado de PC y de otras consolas. Considera el despliegue de servicios en la nube y streaming de juegos. Sin embargo, el factor que hoy pesa con más fuerza, según los analistas, es puramente económico. Evitar que el coste del hardware devore los márgenes de la consola o fuerce un precio de venta tan alto que frene la adopción masiva.

Qué significa para los jugadores que esperaban PlayStation 6 en 2027

Para la comunidad de jugadores, todo esto se traduce en una pésima noticia. La idea de ver PlayStation 6 en 2027 se aleja. El horizonte más realista empieza a situarse entre 2028 y 2029. Ese posible retraso altera las expectativas de quienes esperaban un salto generacional en la segunda mitad de la década. Incluye mejoras sustanciales en potencia gráfica, tiempos de carga y experiencias de juego ligadas a nuevas arquitecturas de hardware.

Un retraso de uno o dos años no solo afecta al calendario de compra de los usuarios. También impacta al de los estudios. Un ciclo más largo obliga a replanificar lanzamientos. Alarga el soporte para PS5. Ajusta el desarrollo de títulos pensados para aprovechar las capacidades de la próxima generación. Para algunos jugadores, esto puede ser positivo. Más tiempo permite exprimir PS5 y sus modelos Pro. Para quienes ya miraban a la siguiente frontera tecnológica, la sensación dominante será de frustración y desgaste.

En términos de imagen de marca, la presión también aumenta. Mientras el mercado observa cómo la IA y la nube acaparan recursos clave como la memoria, los usuarios perciben que productos esenciales para ellos, como las consolas, pasan a un segundo plano frente a las necesidades de los gigantes de la computación. El reto para Sony será explicar por qué un eventual retraso responde a una estrategia razonada y no a una simple incapacidad de cumplir plazos. Debe aclarar cómo piensa compensar esa espera con un catálogo sólido, actualizaciones de hardware intergeneracionales y servicios que mantengan el ecosistema de PlayStation en el centro de la conversación.

Lo único claro, por ahora, es que la combinación de crisis de memorias, auge de la IA y escalada de costos de hardware ha sacudido los planes de la industria del videojuego. Si los rumores se confirman, PlayStation 6 podría pasar de ser la gran protagonista de 2027 a convertirse en la gran incógnita de 2028 o incluso 2029. Obligará a jugadores, estudios y a la propia Sony a reescribir su hoja de ruta para el resto de la década.

