PS5 más barata que nunca: estos son los nuevos precios de la estándar, digital y Pro por el Cyber Monday

PlayStation está tirando la casa por la ventana con rebajas de $100 dólares en todas las versiones de PS5, justo a tiempo para Black Friday y Cyber Monday. Si estabas esperando el momento perfecto para dar el salto a la nueva generación, este es el mejor escenario que hemos visto en meses.

Descuentos de $100 en todas las PS5

Lo más jugoso de la promoción es que no importa qué modelo de consola elijas: todas las PS5 bajan $100 dólares. Eso incluye la PS5 estándar con lector de discos, la PS5 edición digital y la potente PS5 Pro, pensada para quienes quieren sacarle todo el jugo a su pantalla 4K.

La PS5 estándar pasa de $549 a $449 , una rebaja ideal si prefieres seguir comprando juegos físicos, aprovechar ofertas en discos o compartir colecciones con amigos y familia.



pasa de , una rebaja ideal si prefieres seguir comprando juegos físicos, aprovechar ofertas en discos o compartir colecciones con amigos y familia. La PS5 edición digital baja de $499 a $399 , perfecta si ya vives 100% en digital y compras todo en la PlayStation Store.



baja de , perfecta si ya vives 100% en digital y compras todo en la PlayStation Store. La PS5 Pro se reduce de $749 a $649, un descuento muy atractivo para quienes buscan mejor rendimiento, mayor estabilidad de frames y soporte optimizado para juegos en 4K.

En la práctica, esto coloca a la PS5 estándar prácticamente en el rango de precio de muchas consolas de generación anterior, y hace que la PS5 digital se vuelva una opción muy tentadora para entrar al ecosistema PlayStation sin vaciar la cartera. Para perfiles más entusiastas, la PS5 Pro con $100 menos se vuelve un upgrade mucho más razonable si vienes de una PS4 o incluso de una PS4 Pro y quieres dar el salto definitivo a la nueva generación.

Bundles con Fortnite y Ghost of Yōtei

Además del descuento directo en consolas, la promoción se vuelve aún más interesante con los bundles especiales vinculados a Fortnite y Ghost of Yōtei, pensados para quienes quieren estrenar consola y, al mismo tiempo, tener contenido temático y edición limitada en su setup.

Por un lado, se incluye el bundle Fortnite Flowering Chaos, ideal si eres fan del battle royale de Epic Games y quieres empezar a jugar con contenido extra desde el primer día. Este tipo de pack suele ser especialmente atractivo para jugadores jóvenes, creadores de contenido o para quienes buscan regalar una consola “lista para jugar” con un título masivo y popular desde el minuto uno.

Por otro lado, también entran en la jugada los productos vinculados a Ghost of Yōtei Black Limited Edition, una edición de diseño oscuro, elegante y pensada para quienes quieren que su mando o su combo consola‑accesorio se vea tan bien como se juega. En la página oficial de Black Friday de PlayStation destacan precisamente varios productos de edición limitada, como el mando DualSense inspirado en Fortnite y el modelo Ghost of Yōtei Black Limited Edition, como parte del catálogo especial de estas ofertas.

Estos bundles y ediciones especiales hacen que no solo ahorres dinero, sino que también obtengas valor añadido en forma de diseño exclusivo y contenido extra, algo que resulta clave si quieres diferenciar tu setup del resto o si te interesa un producto que mantenga mejor valor de reventa a futuro por ser edición limitada.

¿Es el mejor momento para comprar una PS5?

Si se mira el contexto, el combo Black Friday + Cyber Monday suele marcar los precios más agresivos del año en hardware de videojuegos, y este movimiento de PlayStation encaja justamente en esa estrategia. Con $100 de descuento en cada modelo, la barrera de entrada a la nueva generación baja de forma notable, sobre todo para quienes venían alargando la compra por el costo inicial de la consola.

Además, el catálogo de juegos de PS5 ya está en un punto muy maduro: grandes exclusivos, triple A multiplataforma y una enorme base de títulos mejorados respecto a PS4. Eso significa que, si compras ahora, no estás apostando “a futuro”, sino entrando en un ecosistema que ya ofrece muchísimo contenido jugable desde el día uno. Sumado a esto, las ediciones limitadas tipo Fortnite Flowering Chaos y Ghost of Yōtei Black aportan un factor estético y de colección que muchos jugadores valoran casi tanto como la potencia técnica.

De cara al algoritmo de Google Discover, este tipo de ofertas relámpago, combinadas con palabras clave como “descuento PS5”, “ofertas Black Friday PlayStation” y “rebajas PS5 Pro”, tienen alto potencial de clic si el titular y la imagen principal destacan claramente el ahorro de $100 y la existencia de bundles especiales. Para un lector que está scrolleando el feed en su móvil, ver que todas las versiones de PS5 —incluida la Pro— bajan de precio al mismo tiempo es exactamente el tipo de información que invita a tocar y leer más.

Si estás dudando, este es uno de esos momentos en los que esperar puede salir más caro. Con rebajas tan agresivas, bundles con Fortnite y ediciones limitadas como Ghost of Yōtei Black en el spotlight, PlayStation está lanzando un mensaje claro: quiere que des el salto a PS5 ahora mismo… y te lo está poniendo muy fácil en el bolsillo.

Sigue leyendo:

• Cómo ampliar el almacenamiento de tu PS5 fácilmente desde casa

• Prepara tu SSD: 5 juegazos “gratis” aterrizan en tu PS5 a partir de diciembre

• Sony sube el precio de todos los modelos de PS5 por culpa de los aranceles de la administración Trump