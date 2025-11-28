Prepara tu SSD: 5 juegazos “gratis” aterrizan en tu PS5 a partir de diciembre

Se acerca el final de 2025 y PlayStation Plus nos trae un regalo anticipado para cerrar el año por todo lo alto. Si creías que diciembre sería un mes flojo, prepárate porque Sony ha soltado una bomba de contenido que va a poner a prueba el espacio libre de tu SSD. Como periodista que sigue cada movimiento de la industria, puedo decirte que este 2 de diciembre llega una de las alineaciones más variadas y sólidas que hemos visto en mucho tiempo.

Desde el humor desenfadado de los bloques LEGO hasta el horror visceral de Killing Floor, hay algo para cada tipo de jugador. A continuación, desgloso los títulos que podrás descargar, con todos los detalles jugosos que necesitas saber.

1. LEGO Horizon Adventures (PS5)

Empezamos con una propuesta que mezcla dos mundos que nadie esperaba ver juntos: el universo post-apocalíptico de Aloy y la estética juguetona de LEGO. Este título reimagina la historia de Horizon Zero Dawn pero con un giro mucho más ligero y cómico. Olvídate del drama intenso; aquí las máquinas son adorables (y letales) y el mundo está lleno de chistes visuales.

Lo que hace brillar a este juego es su enfoque en el cooperativo. Puedes unirte a un amigo en el sofá o en línea y controlar no solo a Aloy, sino también a Varl, Erend y otros personajes, cada uno con habilidades únicas que cambian la dinámica del combate. Además, la personalización es enorme: puedes vestir a tus personajes con trajes ridículos (¿Aloy vestida de mazorca de maíz? Sí, por favor) y modificar la aldea “Mother’s Heart” con decoraciones que desbloqueas mediante ladrillos dorados. Es una aventura de unas 12-15 horas perfecta para jugar en familia o simplemente para relajarte y romper cosas.

2. Killing Floor 3 (PS5)

Si lo tuyo es la acción frenética y no te importa mancharte las manos (virtuales) de sangre, esta secuela es obligatoria. Ambientada en el año 2091, te unes al grupo rebelde Nightfall para combatir hordas de monstruos bioingenierizados llamados “Zeds” . Pero ojo, esto no es solo disparar a lo loco; la nueva entrega introduce un sistema de movilidad avanzada que te permite trepar, deslizarte y esquivar con una fluidez que cambia por completo el ritmo de la batalla.

Una de las novedades más interesantes es la personalización profunda de armas. Ahora puedes modificar tus herramientas de destrucción con accesorios específicos que alteran sus estadísticas, e incluso fabricar munición elemental (como balas de fuego o hielo) para contrarrestar las debilidades de enemigos específicos en cada oleada. El sistema de gore “M.E.A.T.” ha sido mejorado para ofrecer un nivel de detalle en los desmembramientos que es, sinceramente, brutalmente satisfactorio.

3. The Outlast Trials (PS4, PS5)

Cambiamos de tercio hacia el terror psicológico, pero esta vez no estarás solo… a menos que tus amigos te abandonen a tu suerte. Este título toma la fórmula de Outlast y la convierte en una experiencia cooperativa de supervivencia. Atrapado en las instalaciones de Murkoff durante la Guerra Fría, serás sometido a “terapias” que pondrán a prueba tu cordura y capacidad de trabajo en equipo .

El juego se estructura en programas de terapia semanales que rotan desafíos y condiciones, como “No Meds” (sin medicinas) o “One Chance” (muerte permanente), lo que mantiene la tensión siempre alta. No puedes matar a los enemigos; tu única defensa es esconderte, aturdirlos momentáneamente y correr por tu vida mientras resuelves puzles macabros. Es una experiencia intensa donde la comunicación es la única herramienta que te salvará de acabar en una celda acolchada o peor.

4. Neon White (PS4, PS5)

Para los amantes de la velocidad, Neon White es una inyección de adrenalina pura. Eres un asesino compitiendo por un lugar en el cielo, exterminando demonios en niveles diseñados para ser completados en segundos.

La mecánica central gira en torno a las “Cartas de Alma”: puedes usarlas como armas o descartarlas para realizar movimientos de parkour como saltos dobles o impulsos aéreos. El diálogo, que juega deliberadamente con tropos de anime exagerados, añade un encanto único a la narrativa. Es perfecto para picarse intentando superar tus propios tiempos.

5. Synduality Echo of Ada (PS5)

Finalmente, una joya para los fans de los mechas y la estrategia. En este extraction shooter PvPvE, pilotas un “Cradlecoffin” acompañado de una IA personalizable llamada Magus. Tu objetivo es recolectar cristales en un mundo tóxico mientras te enfrentas a monstruos y otros jugadores.

Lo interesante aquí es la relación con tu Magus: no solo te da soporte táctico, sino que su personalidad y apariencia son totalmente configurables, influyendo en las habilidades pasivas que llevas al campo de batalla.

Sony ha puesto toda la carne en el asador para despedir el 2025, ofreciendo una selección que equilibra perfectamente las superproducciones con joyas independientes imprescindibles.

