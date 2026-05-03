David Benavídez fue demasiada pieza para “Zurdo” Ramírez

LAS VEGAS – Le llaman el “Monstruo” y la noche del sábado ofreció su exhibición más temible. David Benavídez subió 25 libras para retar a Gilberto “Zurdo” Ramírez por la corona de peso crucero (AMB, OMB) y lo noqueó en seis rounds para seguir invicto en el boxeo profesional.

David Benavídez (32-0, 26 KO) ahora ha sido campeón en las divisiones de peso supermediano, semicompleto y crucero, una rareza en el boxeo.

Tras la victoria, Benavídez dijo: “Vi a Canelo en la arena. ¿Ustedes quieren ver esa pelea?”, provocando la reacción del público en la Arena T-Mobile. “Nadie puede jod… con el Monstruo”.

Benavídez fue el pimero en conectar con una serie de derechas en el primer round y más tarde con una electrizante combinación con la que presumió sus rapídez de manos. En el segundo, el “Monstruo” sacudió la cabeza de Ramírez y puso de pie al público, cerrando con otra de sus ráfagas. Y en el siguiente asalto, Benavídez elevó su volumen de golpes ante un hombre muy tieso.

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Y eso puso la mesa para el round 4, en el que Benavídez vapuleó al mexicano con el que años atrás hacía “sparring”. Fue un castigo incesante culminado por una izquierda para que el gigante sinaloense se fuera lentamente a la lona al poner una rodilla en el suelo. Sobrevivió al sonar la campana justo tras recibir la cuenta de protección.

Ramírez, sin embargo, se recuperó bastante en el 5 y emparejó lo que hasta entonces era una pelea de un solo lado. Pero era cuestión de tiempo. En el sexto, Benavídez esperó su momento y con su enésima ráfaga de golpes a la cabeza lastimó al “Zurdo”, quien se quejó posiblemente de una lesión grave y segundos más tarde se hincó. No pudo levantarse en la agonía del round.

Canelo Álvarez se hizo presente

La pelea no llenó la Arena T-Mobile de una ciudad que ha sufrido en años recientes por la baja de turistas, pero atrajo a figuras del boxeo, incluyendo Mike Tyson, Tommy Hearns, Ryan García y Canelo Álvarez.

El tapatío, quien usualmente encabeza la cartelera del Cinco de Mayo, apareció vistiendo una playera negra con el nombre de Jaime Munguía como muestra de apoyo por el hombre al que derrotó dos años atrás en el mismo escenario y que es entrenado también por Eddy Reynoso.

“Va a ser una buena pelea”, se limitó a decir Álvarez sobre la pelea principal de la velada al ser entrevistado por Jim Gray antes del combate coestelar y anticipó que Benavídez era su favorito para ganar. Canelo no se equivocó, ni tampoco las casas de apuestas, que tenían al hombre nacido en Phoenix favorito con momio de -400.

Más tarde, Canelo se sentó en ringside y no dejó de gritarle a Munguía durante su buena actuación contra Armando Reséndiz en la pelea coestelar.

El palmarés del “Monstruo Mexicano”

David Benavídez, ahora con marca de 32-0, se coronó campeón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en 2017 al vencer a Ronald Gavril y realizo una defensa. Tras una sanción por dopaje, reconquistó el cetro interino en 2019 con una victoria sobre Anthony Dirrell y lo defendió una vez.

En 2022, el hombre de Phoenix obtuvo el título interino supermediano del CMB con una victoria sobre David Lemiex y realizó dos defensas exitosas.

Y luego en 2024, Benavídez subió a peso semicompleto y obtuvo la corona interina del CMB tras vencer a Oleksandr Gvozdyk. La defendió contra David Morrell, con quien unificó la faja del AMB, y en su anterior presentación se impuso a Anthony Yarde en Arabia.

Y ahora se corona nuevo rey de las 200 libras para dar otro paso en su potente carrera.

Gilberto Ramírez, por su parte, cae a 48-2.

El de Mazatlán se coronó campeón de peso supermediano de la OMB en 2017 con un triunfo sobre Arthur Abraham y lo defendió cinco veces.

En 2024, el “Zurdo” hizo historia al derrotar a Chris Billam-Smith para convertirse en el primer mexicano en ganar el título mundial de peso crucero. Ese cetro de la OMB lo defendió una vez el pesado junio contra Yuniel Dórticos.

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